Росія не добудує "Північний потік-2", у неї немає технологій, – сенатор США

Росія не добудує "Північний потік-2", бо у неї немає для цього необхідних технологій. Друга хвиля американських санкцій "відсіче" всі спроби завершити проєкт.

Про це в інтерв'ю "Атлантичній раді" заявив сенатор США Тед Круз, передає "Голос Америки". Як пояснив політик, для закінчення будівництва потрібно отримати сертифікацію від третьої сторони. Але зробити це після введення нових санкцій буде неможливо: жодна міжнародна компанія на це не піде.

Крім сертифікації, нові санкції США також торкнутися компаній, які погодяться надати страховку "Північному потоку-2". І хоч Росія і намагається переконати в тому, що запуск газопроводу неминучий, добудувати його буде неможливо, впевнений Круз.

"Вони намагаються сказати Європі, що цей проєкт неминучий. Хочу привернути вас поглянути на те, що росіяни говорили рік тому, коли Конгрес прийняв першу хвилю санкцій. Вони говорили те саме, що санкції ніколи не затвердять, і газопроводу не уникнути. Вони були неправі тоді, вони не мають рації зараз. Цей проєкт не завершать", – сказав Тед Круз.

Зараз, за словами сенатора, росіяни намагаються модернізувати свої технології і самостійно добудувати газопровід. Але нові санкції "відсічуть всі спроби".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один з найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ з Росії хочуть поставляти безпосередньо до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував в російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють з судами.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.