Росії доведеться зробити поворот, а з "нафтового коня" – злізти, – Чубайс

Росія отримує за рахунок експорту нафти і газу близько 40% бюджетних надходжень. Водночас ера нафтопродуктів добігає кінця, занадто оптимістичні прогнози влади помилкові і країні доведеться "зробити поворот".

Про це на корпоративному форумі "Горизонти" заявив глава "Роснано" Анатолій Чубайс, передає російське пропагандистське видання РІА Новини. "Як у відомій ковбойській приказці – "якщо кінь здох, то з нього краще злізти". Ось здох він чи ще не здох?" – задався питанням політик.

За його словами, зараз прогнози влади про майбутнє ринку нафти і газу занадто оптимістичні, що "переважає над здоровими оцінками". РФ доведеться зробити поворот. Величезні доходи від експорту енергоресурсів можуть залишитися в минулому.

Анатолій Чубайс – російський політик, який очолює державну корпорацію "Роснано" і є офіційним мультимільйонером. Він також відомий як автор економічних реформ у 90-х.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.

У Росії визнали, що зростання світових цін на нафту до $60 за барель у найближчі кілька років малоймовірне.