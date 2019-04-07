Різкий розворот долара в Україні: що буде з курсом гривні

Курс долара в Україні до 15 квітня може опуститися до позначки в 26,8 грн/$. Вибори, як раніше очікувалося, не мали на гривню негативного впливу. Курс планомірно зміцнювався кілька днів. А в наступні сім днів, якщо долар не знизиться в ціні, то, як мінімум, має всі шанси втриматися нижче психологічної позначки.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні і чому "тримається" гривня.

Головне:

гривня буде зміцнюватися як мінімум наступні 7 днів;

вибори не привели до девальвації;

щоб утримати стабільний курс, НБУ може використовувати валютні резерви.

Долар провалився нижче психологічної позначки

Ще кілька тижнів тому американська валюта продавалася по 27,3-27,4 грн/$, а спочатку квітня опустилася до 26,9 грн/$. Незважаючи на негативні очікування учасників ринку, яку в першу чергу були пов'язані з прийдешніми виборами, валюта залишилася в стабільному діапазоні.

"4 квітня о першій половині дня готівковий долар незначно знижувався, а на міжбанку настільки ж незначно зростав, що може говорити про короткострокову стабілізацію курсу поблизу поточного рівня, навколо якого він робить невеликі коливання", – пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Експерт вважає, що на міжбанку до 14 квітня долар продаватимуть за 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн. Аналітик Єгор Комов також упевнений: найближчим часом значних коливань на ринку не очікується, при цьому тенденція на зміцнення гривні збережеться. Так, за оцінками Комова, українці зможуть купувати американську валюту за 26,8-27 грн/$.

"Зараз знакова відмітка на ринку це не 27 грн/$, а 28 грн/$. Чому так? Тому що вже достатній час курс ходить по вузькому коридорі, і верхня межа впирається в 28 грн. Найближчі сім днів немає ніяких підстав для значних коливань . Гривня буде знаходиться під відміткою в 27 грн/$", – зазначає Комов.

Водночас фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що навіть при значному перевищенні попиту над пропозицією курс долара легко підніметься вище 27 грн/$. "Я б сказав, що це можливо, однак, ймовірно все-таки будемо мати зміцнення, а не зниження", – прогнозує Мазуренко.

Що буде з курсом долара в квітні

Керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що гривня цього місяця буде коливатися в широкому діапазоні від 27 до 28,5 грн/$. При цьому він додає: Національний банк буде намагатися утримати верхній діапазон в межах 28 грн/$.

Головна ж загроза для курсу в квітні – новини про те, що Україна може не отримати черговий кредитний транш МВФ в травні. Безпосередньо на економічну ситуацію в короткостроковій перспективі (враховуючи достатні золотовалютні запаси) це може не вплинути, проте, настрої учасників ринку це змінить. А чим більше продавців валюти і чим менше покупців, тим міцніше гривня.

Дивіться відео на тему

"В умовах політичної невизначеності і невиконання частини зобов'язань українським урядом перед Міжнародним валютним фондом за програмою stand by, існує ризик, що Україна не отримає другий транш кредиту в травні. У цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування, нададуть ще більший тиск на гривню" , – відзначає Шевчишин.

Володимир Мазуренко вважає, що до кінця серпня відчутною девальвації очікувати не варто. Мовляв, не дивлячись на прийдешній другий тур виборів, в квітні значущих змін не відбудеться.

"Я б позначив дуже скромний діапазон від 26,8 до 27,5 грн/$. Це, можна сказати, базовий сценарій. Звичайно, якщо пройдуть будь-які потрясіння, може бути і таке, що гривня покаже більш слабкі позиції. Але поки спроби в зв'язку з виборами нагнітати ситуацію і спекулювати на курсі виявилися невдалими", – впевнений Мазуренко.

Що вплине на курс долара:

ціни на світових сировинних ринках;

новини від МВФ про перспективи отримати наступний транш у травні;

настрою учасників фінансових ринків у зв'язку з прийдешнім другим туром виборів.

Чим гірше йдуть справи в світовій економіці, тим складніше Україні утримати стабільний курс. Так, уповільнення зростання ЄС, торгові війни між США і Китаєм з часом призводять до зниження попит на сировинну продукцію на світових ринках. А це також відбивається на обсягах валютної виручки України. А чим менше валюти ми заробляємо, тим дорожче вона коштує.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!