|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Mакроекономіка

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Різкий розворот долара в Україні: що буде з курсом гривні

2.4тЧитати матеріал російською

Курс долара в Україні до 15 квітня може опуститися до позначки в 26,8 грн/$. Вибори, як раніше очікувалося, не мали на гривню негативного впливу. Курс планомірно зміцнювався кілька днів. А в наступні сім днів, якщо долар не знизиться в ціні, то, як мінімум, має всі шанси втриматися нижче психологічної позначки.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні і чому "тримається" гривня.

Головне:

  • гривня буде зміцнюватися як мінімум наступні 7 днів;

  • вибори не привели до девальвації;

  • щоб утримати стабільний курс, НБУ може використовувати валютні резерви.

Долар провалився нижче психологічної позначки

Ще кілька тижнів тому американська валюта продавалася по 27,3-27,4 грн/$, а спочатку квітня опустилася до 26,9 грн/$. Незважаючи на негативні очікування учасників ринку, яку в першу чергу були пов'язані з прийдешніми виборами, валюта залишилася в стабільному діапазоні.

"4 квітня о першій половині дня готівковий долар незначно знижувався, а на міжбанку настільки ж незначно зростав, що може говорити про короткострокову стабілізацію курсу поблизу поточного рівня, навколо якого він робить невеликі коливання", – пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Різкий розворот долара в Україні: що буде з курсом гривні

Експерт вважає, що на міжбанку до 14 квітня долар продаватимуть за 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн. Аналітик Єгор Комов також упевнений: найближчим часом значних коливань на ринку не очікується, при цьому тенденція на зміцнення гривні збережеться. Так, за оцінками Комова, українці зможуть купувати американську валюту за 26,8-27 грн/$.

"Зараз знакова відмітка на ринку це не 27 грн/$, а 28 грн/$. Чому так? Тому що вже достатній час курс ходить по вузькому коридорі, і верхня межа впирається в 28 грн. Найближчі сім днів немає ніяких підстав для значних коливань . Гривня буде знаходиться під відміткою в 27 грн/$", – зазначає Комов.

Новини
Курс долара в Україні знизився: скільки коштує валюта в банках

Водночас фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що навіть при значному перевищенні попиту над пропозицією курс долара легко підніметься вище 27 грн/$. "Я б сказав, що це можливо, однак, ймовірно все-таки будемо мати зміцнення, а не зниження", – прогнозує Мазуренко.

Що буде з курсом долара в квітні

Керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що гривня цього місяця буде коливатися в широкому діапазоні від 27 до 28,5 грн/$. При цьому він додає: Національний банк буде намагатися утримати верхній діапазон в межах 28 грн/$.

Головна ж загроза для курсу в квітні – новини про те, що Україна може не отримати черговий кредитний транш МВФ в травні. Безпосередньо на економічну ситуацію в короткостроковій перспективі (враховуючи достатні золотовалютні запаси) це може не вплинути, проте, настрої учасників ринку це змінить. А чим більше продавців валюти і чим менше покупців, тим міцніше гривня.

Дивіться відео на тему

"В умовах політичної невизначеності і невиконання частини зобов'язань українським урядом перед Міжнародним валютним фондом за програмою stand by, існує ризик, що Україна не отримає другий транш кредиту в травні. У цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування, нададуть ще більший тиск на гривню" , – відзначає Шевчишин.

Володимир Мазуренко вважає, що до кінця серпня відчутною девальвації очікувати не варто. Мовляв, не дивлячись на прийдешній другий тур виборів, в квітні значущих змін не відбудеться.

Новини
4 квітня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

"Я б позначив дуже скромний діапазон від 26,8 до 27,5 грн/$. Це, можна сказати, базовий сценарій. Звичайно, якщо пройдуть будь-які потрясіння, може бути і таке, що гривня покаже більш слабкі позиції. Але поки спроби в зв'язку з виборами нагнітати ситуацію і спекулювати на курсі виявилися невдалими", – впевнений Мазуренко.

Що вплине на курс долара:

  • ціни на світових сировинних ринках;

  • новини від МВФ про перспективи отримати наступний транш у травні;

  • настрою учасників фінансових ринків у зв'язку з прийдешнім другим туром виборів.

Чим гірше йдуть справи в світовій економіці, тим складніше Україні утримати стабільний курс. Так, уповільнення зростання ЄС, торгові війни між США і Китаєм з часом призводять до зниження попит на сировинну продукцію на світових ринках. А це також відбивається на обсягах валютної виручки України. А чим менше валюти ми заробляємо, тим дорожче вона коштує.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларкурс валют
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
ХЗ, а где связь между магазинами "Сельпо" и New York Stock Exchange
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки