''Ризики підвищуються'': економіст пояснив, чому МВФ боїться Зеленського

Можлива перемога Володимира Зеленського на виборах президента України створює невизначеність для західних фінансових інституцій. Міжнародний валютний фонд може поставити співпрацю з Україною на паузу, поки ситуація не проясниться.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ілля Несходовський. За його словами, для МВФ важливо дізнатися, чи буде новий президент переглядати рішення щодо співпраці, які вже були прийняті.

"Ризик і невизначеність йдуть поруч. Якщо я не знаю, що буде, це підвищує мій ризик. Є серйозна загроза, що багато програм буде поставлено на паузу... Як буде діяти Зеленський – нікому невідомо. Немає програми, немає людей, які її реалізовуватимуть", – зазначив експерт.

"Ми не знаємо, що у Зеленського в голові. Його ставлення до МВФ змінювалося досить-таки радикально. Йшлося і про повний розрив співпраці, Ігор Коломойський оголошував свого часу про можливий дефолт. Невизначеність – це проблема", – наголосив економіст.

Як пояснив Несходовський, для МВФ питання виділення грошей – це питання відповідальності.

"Відповідно, якщо Зеленський покаже, що він підписані з МВФ договори збирається виконати, і виконати більше, ніж попередній президент, це буде величезний плюс. А може статися і не так – він не буде виконувати, буде говорити – давайте перепідпишемо", – зазначив він.

Водночас Несходовський нагадав, що за економіку в Україні відповідає не президент, а уряд, тому як мінімум до парламентських виборів істотних змін в економічній політиці держави чекати не доводиться.

capital.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У команді Володимира Зеленського запевнили, що серйозно ставляться до інвесторів і намагаються переконати їх у тому, що Україна залишиться в програмі Міжнародного валютного фонду.

У серіалі "Слуга народу" персонаж Зеленського жорстко відшив МВФ, пославши кредиторів України "в дупу". Сам кандидат у президенти, коментуючи цей епізод, пообіцяв не сваритися з МВФ.

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