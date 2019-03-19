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Рішення МВФ щодо України: в Кабміні озвучили наслідки скасування антикорупційної статті

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Місія МВФ, яка оцінить результати виконання підписаного з Україною меморандуму, прибуде в Київ у травні-червні. Водночас у Фонді вже заявили, що стурбовані рішенням Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення держслужбовців.

Про це в ефірі "Радіо НВ" 19 березня заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає "Інтерфакс-Україна". "Працюють юристи, щоб зрозуміти, як вийти з цієї ситуації. Всі наші партнери порушують це питання, незаконне збагачення було частиною антикорупційної реформи", – зазначила міністр.

Рішення МВФ щодо України: в Кабміні озвучили наслідки скасування антикорупційної статті

minfin.com.ua

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Скасування покарання за незаконне збагачення: стало відомо про наслідки в МВФ

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв: МВФ переніс терміни надання Україні чергового кредиту на суму $500 млн через скасування зазначеної статті. Водночас Макарова запевняє: технічна місія досить позитивно оцінила виконання умов програми stand-by.

"Якщо дивитися, де ми зараз у програмі, то більшість речей, які повинні були виконати на сьогоднішні, ми виконуємо", – сказала вона.

Крім скасування статті за незаконне збагачення, в МВФ також незадоволені затримкою старту великої приватизації.

Нагадаємо, що напередодні Міжнародний валютний фонд, посол США і голова представництва ЄС в Україні звернулися до профільного комітету Верховної Ради із закликом відкласти розгляд нових 13 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, пояснивши це тим, що всі варіанти недосконалі, в тому числі і президентський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

19 жовтня 2018-го МВФ погодив з Україною нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by. Також Фонд пообіцяв продовжувати співпрацю з Україною.

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Теги
МВФкредит
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Очень просто выйти из этой ситуации.... Посадить всех причастных,а лучше расстрелять.
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