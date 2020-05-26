Ресторани і кафе в Україні втратять третину відвідувачів – Насонова

Близько 30% відвідувачів українських ресторанів і кафе уникатимуть відвідування внутрішніх приміщень навіть після того, як уряд з 10 червня послабить карантинні обмеження.

Люди не бояться їсти на літніх майданчиках, але всередину приміщень заходити не хочуть. Про це свідчать результати опитування, якими у Facebook поділилася директорка консалтингової компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Нагадаємо, відповідно до плану поступового виходу України з карантину, з 10 червня ресторани і кафе зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень.

Робота кафе і ресторанів на карантині

"Мене вразило, що так багато людей не планує заходити всередину. Думала – відсотків 10 буде. Але ж ні", – прокоментувала вона результати. У коментарях Насонова уточнила, що у людей не питали: "чи боїтеся ви" (як вона помилково написала в повідомленні), щоб не давати напрямок відповіді.

Це означає, що приблизно третина відвідувачів ресторанів не прийдуть в перший час, побоюючись коронавируса.

"Тому разом з проблемами під час карантину ресторани отримають ще й посткарантинний синдром. Якийсь час усі звикатимуть, що поруч можуть знаходиться чужі люди і без масок, що можна в ресторані просто розслабиться. Це буде не швидко, адже потік страшилок з ефіру не вщухає", – написала Насонова.

Вона пояснила, що людей як і раніше лякають цифри про кількість заражених і загиблих.

"І тому – на жаль, навіть якщо ресторани зможуть відкритися 1 червня, а не 10 червня, потоку відвідувачів у колишньому обсязі чекати не доводиться. Не тільки тому, що потрібно буде розставляти столи, міряти температуру і здійснювати інші антивірусні рухи. А й тому, що страх поки нікуди не пішов, він міцно сидить мінімум у третині ресторанної аудиторії. Вихід з карантину буде дуже плавним", – підсумувала ресторанна експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень в зв'язку з пандемією COVID-19.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список обмежень, які діятимуть із 22 травня по 22 червня.

При цьому в областях, які відповідають умовам для пом'якшення карантину, деякі з них можуть бути зняті.

Повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливо через карантинних обмежень. Однак уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!