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Рекордний ріст нафти за 10 років: що відбувається і чого чекати українцям

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Ціни на нафту в першому кварталі 2019 року зросли на 27% (марка Brent) і на 31% (марка WTI). Це рекордне з 2009 року подорожчання.

Аналітик ANZ Banking Group Деніел Хайнса впевнений, що подорожчання триватиме, бо "ризики скорочення поставок досить великі", передає "Інтерфакс-Україна". На травень встановлені такі ціни на лондонській біржі ICE Futures:

  • Brent – $67,82 за барель;

  • WTI – $59,30 за барель.

Нафта

Нафта

Новини
Ціни на нафту пробили нову позначку

Головні причини такого стрибка: скорочення видобутку "чорного золота" країнами, які експортують нафту (ОПЕК+), падіння поставок нафти з Венесуели й Ірану через американські санкції. Позитивний вплив на нафтовий ринок може мати угода між США і Китаєм. Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив раніше, що Штати готові вести переговори з Пекіном протягом тижнів і навіть місяців, щоб домогтися від Китаю поліпшення доступу іноземних компаній до ринку країни і захисту прав інтелектуальної власності американських фірм.

Як уже писав OBOZREVATEL, безпосередньо на Україну вартість нафти не впливає. Однак, через декілька тижнів після подорожчання "чорного золота" також збільшується вартість нафтопродуктів (бензину).

Так, приблизно вісім із десяти літрів бензину, який можна купити на українських АЗС, – імпорт. Більшу частину купують у Білорусі, хоча ціни прив'язані до загальноєвропейських. Дорожчає нафта на світових ринках, зростає вартість світлих нафтопродуктів – збільшується вартість імпортного бензину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана з сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому.

Російська Федерація може скоротити обсяги видобутку нафти на 40%. Через санкції використовувати нові технології для розробки нових родовищ вони не можуть, а старі швидко вичерпуються.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафтаСШАторгова війнаОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)
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Putin Serjio
Putin Serjio
Очередная зрада и траур у хохлов... Они так ждали нефти по по 10$
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CARGO 100
CARGO 100
Putin Serjio, они много чего ждали ... И ждут по сей день. И ведь получается же у них - выборов тоже ждали.
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