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21 квітня • оновлено в 21:51
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Рекорд за 19 років: ціна на нафту марки Brent впала нижче $18 за барель

1.3т
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Ціна на нафту марки Brent впала нижче позначки в $18 за барель – це рекордно низька вартість за 19 років.

Судячи з графіком на Investing.com, о 21:01 за київським часом ціна ф'ючерсу Brent становила $17,98 за барель. Таким чином нафта втратила в ціні майже 30% в порівнянні з минулим закриттям сесії. В останній раз така низька ціна спостерігалася в 2001 році. Однак вже о 21:21 марка Brent трохи стабілізувалася і стала торгуватися по $18,88 за барель.

Ціна на нафту марки WTI

Ціна на нафту марки WTI

investing.com

Також впали в ціні червневі ф'ючерси марки WTI, досягнувши позначки в $9,41 і втративши близько 54% вартості. Правда, ця ситуація теж стабілізувалася вже через 15 хвилин і WTI почали продавати приблизно по $10 за барель.

Ціна на нафту марки Brent

Ціна на нафту марки Brent

investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня ціна на нафту марки WTI опустилася до нуля, а потім пішла в мінус, до -40 доларів за барель, – встановивши історичний антирекорд.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
цены нафта
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