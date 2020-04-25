Реформа податкової опинилася під загрозою – Верланов

В Україні фіскальна реформа через відставку глави Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова опинилась під загрозою.

Представники великого і дрібного бізнесу стурбовані ситуацією, що виникла і впевнені, що в країні можуть зірвати найважливіші перетворення. Про це Сергій Верланов заявив в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера".

"Після цього рішення я отримую безліч дзвінків від найбільшого бізнесу України, і малих підприємців. Вони переконані, що реформа під загрозою. Моє побажання і меседж, незалежно від того, хто буде нашими наступниками, удачі і натхнення продовжувати реформування фіскальних органів відповідно до наших міжнародних зобов'язань", – підсумував Верланов.

Крім того, за словами Верланова, Міністерство фінансів за останні два місяці жодного разу не провело нараду, на якому могли б обговорити питання доходів і видатків державного бюджету.

"Давайте говорити фактами. За останні два місяці в Мінфіні не провели жодної наради по ліквідності. Ця нарада, на якому обговорюють доходи і витрати. Ми не розуміли, куди рухається держава. Чи не акцентується увага на реформах ДПС. Меморандум з МВФ, з європейки Союзом – там є цілі розділи по Державній податковій службі", – додав Верланов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної фіскальної служби. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня.

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