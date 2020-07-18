Реальний курс валют: The Economist назвав справжню вартість гривні

Ярослав Маркін Mакроекономіка 04:30, 18.07.2020

Британське видання The Economist визнало, що гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют у світі. Реальний курс повинен бути 10,33 грн за долар.

Журнал опублікував щорічний рейтинг "індексу БігМака", згідно з яким українська валюта виявилася недооцінена на 62% (тобто, її обмінний курс повинен бути вищим, ніж зараз). На цей факт звернув увагу в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Індекс БігМака показує, скільки бургерів можна купити на одну і ту ж суму в різних країнах. Це допомагає визначити "справедливий" валютний курс, заснований на купівельній спроможності.

"За їх розрахунком гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією із найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності складає 10,33 грн за долар", – написав Компанієць.

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$
Facebook Володимира Компанійця
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$
Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року The Economist опублікував щорічний рейтинг "індексу БігМака", згідно з яким українська валюта виявилася недооцінена на 58,1%. Реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 10,05 грн/$ (рік тому 9,68 грн/$).

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