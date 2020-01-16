Реальний курс валют: The Economist назвав справжню вартість гривні

Британське видання The Economist визнало, що гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют у світі.

Журнал опублікував щорічний рейтинг "індексу БігМака", згідно з яким українська валюта виявилася недооцінена на 58,1% (тобто, її обмінний курс повинен бути вищим, ніж зараз). На цей факт звернув увагу в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Індекс БігМака показує, скільки бургерів можна купити на одну і ту ж суму в різних країнах. Це допомагає визначити "справедливий" валютний курс, заснований на купівельній спроможності.

"Сьогодні вночі всесвітньо відоме видання The Economist оприлюднило щорічний рейтинг Індексу БігМака, який порівнює купівельну спроможності валют на базі вартості стандартного БігМака. За даними The Economist гривня залишається однією із найбільш недооцінених валют світу, її вартість недооцінена на 58,1% (в січні 2019 року було 65,2%), а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути в розмірі 10,05 грн/$ (рік тому 9,68 грн/$)", – написав Компанієць.

Індекс БігМака Володимир Компанієць

Найбільш недооцінені валюти світу за індексом БігМака:

1. Південноафриканський ранд недооцінено на 62%;

2. Російський рубль – на 61,2%;

3-4. Румунський лей – на 61%;

3-4. Турецька ліра – на 61%;

5. Азербайджанський манат – на 58,9%;

6. Малайзійський рінгіт – на 58,9%;

7. Українська гривня – на 58,1%;

8. Новий тайванський долар – на 57,5%;

9. Індонезійська рупія – на 57,4%;

10. Молдовський лей – на 54,4%.

Найбільш переоцінені валюти світу за індексом БігМака:

1. Швейцарський франк – на 18,4%;

2. Норвезька крона – на 5,3%.

Курс гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, USNews&World Report разом з університетом Wharton і BAVGROUP оновили загальний рейтинг країн світу, в якому Україна опинилася на 68 місці з 73.

За даними Міністерства розвитку економіки, Україна увійшла в топ-5 найбільших в світі експортерів курятини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!