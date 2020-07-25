Радник Зеленського заявив, що резерви України наблизилися до максимальної цифри

Mакроекономіка 13:33, 25.07.2020 Оновлено: 13:45, 25.07.2020

Золотовалютні резерви практично досягли максимального рівня, який був за останнє десятиліття, – в 2012 році.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, передає "Інтерфакс". "Золотовалютний резерв країни нині є на рівні $28,5 млрд. Підписано угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в EUR1,2 млрд – це $1,5 млрд. "Зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей – також не виправдалася. $2 млрд було отримано вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені й підуть за позначку в $30 млрд. До речі, теперішній рівень – це рівень, аналогічний тому максимальному рівню, який був за останнє фактично десятиліття – у 2012 році. Нині ми є на рівні 2012 року", – сказав він.

Устенко зазначив, що, представляючи нового главу Національного банку України Кирила Шевченка, президент Володимир Зеленський чітко сказав про те, що сподівається і впевнений у незалежності НБУ. "Потім додав – незалежним від усіх, що більш ніж позитивно сприймалося всіма ринковими гравцями", – вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, державний бюджет України за січень-липень 2020 року виконали всього на 92,2% (мінус 47,8 млрд грн).

Про це йдеться в матеріалах Державної казначейської служби. Митні органи зібрали на 41,1 млрд грн менше, ніж заплановано. Так, до бюджету заклали 184,6 млрд, де це реально вдалося зібрати 143,4 млрд.

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