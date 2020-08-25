Рада схвалила кредит на 1,2 млрд євро від ЄС в обмін на реформи

Верховна Рада схвалила отримання Україною двох кредитів від ЄС – макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро на подолання наслідків коронакризи і 50 млн євро – на дорожні проєкти.

Рішення про це було ухвалено на позачерговій сесії у вівторок, 25 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Законопроєкт №0063 про меморандум і кредитну угоду з ЄС на суму 1,2 млрд євро підтримали 248 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи з трибуни, сказав, що гроші Україна отримає двома платежами по 600 млн євро.

"Відсоткова ставка є прийнятною і не перевищує 2%. Термін погашення кредиту – максимум 15 років. Умовою надання кредиту є виконання загальних зобов'язань, узгоджених із МВФ, забезпечення незалежності Національного банку, досягнення прогресу в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Спеціальна умова для виділення другої частини – реалізація реформ", – пояснив Марченко.

Також Рада схвалила залучення кредиту на 50 млн євро на дорожні проєкти.

"Кошти будуть спрямовані на будівництво північно-східної ділянки об'їзної дороги навколо Тернополя, будівництво трьох багаторівневих розв'язок і двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, біля Тернополя. А також зведення інтелектуальних транспортних систем", – сказав із трибуни Ради міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібні 644 млрд грн. 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

Україні у 2020-му доведеться брати нові кредити, без них впоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вийде. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.