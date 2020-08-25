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Рада схвалила кредит на 1,2 млрд євро від ЄС в обмін на реформи

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
2,5 т.
Рада схвалила отримання двох нових кредитів від Євросоюзу

Рада схвалила отримання двох нових кредитів від Євросоюзу.

Верховна Рада схвалила отримання Україною двох кредитів від ЄС – макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро на подолання наслідків коронакризи і 50 млн євро – на дорожні проєкти.

Рішення про це було ухвалено на позачерговій сесії у вівторок, 25 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Законопроєкт №0063 про меморандум і кредитну угоду з ЄС на суму 1,2 млрд євро підтримали 248 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи з трибуни, сказав, що гроші Україна отримає двома платежами по 600 млн євро.

"Відсоткова ставка є прийнятною і не перевищує 2%. Термін погашення кредиту – максимум 15 років. Умовою надання кредиту є виконання загальних зобов'язань, узгоджених із МВФ, забезпечення незалежності Національного банку, досягнення прогресу в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Спеціальна умова для виділення другої частини – реалізація реформ", – пояснив Марченко.

Також Рада схвалила залучення кредиту на 50 млн євро на дорожні проєкти.

"Кошти будуть спрямовані на будівництво північно-східної ділянки об'їзної дороги навколо Тернополя, будівництво трьох багаторівневих розв'язок і двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях, біля Тернополя. А також зведення інтелектуальних транспортних систем", – сказав із трибуни Ради міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україні для виконання всіх своїх фінансових зобов'язань у 2020 році потрібні 644 млрд грн. 300 млрд зможуть залучити з бюджету, а ще 346 млрд грн доведеться знайти.

Україні у 2020-му доведеться брати нові кредити, без них впоратися з погашенням та обслуговуванням уже взятих боргів не вийде. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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