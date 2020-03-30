Нардепи провалили секвестр бюджету: як хотіли урізати зарплати, підняти курс і знизити витрати

Верховна Рада України набрала лише 223 голосів і не змогла прийняти рішення значно урізати бюджет на 2020 рік. Секвестр (урізання витрат) повинен був торкнутися більшості сфер.

Документ відправили на доопрацювання. Детальніше про те, що і як пропонували змінити в Кабміні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і що хотіли змінити

ВВП (прогноз на 2020 й) скоротиться з 4,5 до 4 трлн г рн;

ціни виростуть на 8,7% (раніше планували 5,6%);

курс гривні складе 29,5 грн/$ (замість 27 грн / $);

середня зарплата за місяць – 11 тис. грн (з урахуванням інфляції не зміниться в порівнянні з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% процентний пункт більше, ніж в 2019-му);

доходи бюджету скоротяться на доходи 122,9 млрд грн.

дефіцит бюджету може зрости в 4 рази (більш 200 млрд грн).

З урахуванням оновлених показників, виконати бюджет на 2020 й неможливо. Кабмін вирішив зверстати оновлений державний бюджет з урахуванням секвестру (скорочення) цілого ряду витрат. Правда, при цьому в пояснювальній записці до описаних змін додали: вже з другої половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки.

Що і як уріжуть:

освіти – мінус 3,5 млрд грн;

пільги і субсидії – мінус 8,2 млрд;

Державний фонд регіонального розвитку – мінус 7,5 млрд грн;

держслужба статистики – мінус 1,3 млрд;

розвиток територіальних громад – мінус 2,1 млрд грн;

Міністерство культури – мінус 7 млрд грн;

МОЗ – мінус 933 млн грн;

реформа державного управління – мінус 593 млн грн;

Державне агенство інфраструктурних проектів – мінус 959 млн грн;

виконання рішень судів міжнародної юрисдикції – мінус 340 млн грн.

Відзначимо, що представники всіх фракцій і груп Верховної Ради розкритикували пропозиції Кабміну і заявили, що "в такому вигляді як є, він прийнятий не буде".

Фінансування Верховного суду пропонується скоротити на 100 млн гривень. Було заплановано 2 млрд 383 млн грн, пропонується 2 млрд 273 млн грн.

Повинні були урізати і деякі зарплати. Зменшення фінансування, скорочення фінансування регіонів і скорочення доходів так чи інакше призведе до зниження надбавок, премій в бюджетному секторі. Скорочення торкнеться і українських чиновників. Вони повинні отримувати до 47,2 тис. грн (не більше 10 мінімальних зарплат), заявив спікер Дмитро Разумков.

"І народні депутати, і міністри, всі. Обмеження буде на рівні 10-ти мінімальних заробітних плат", – заявив Разумков.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: в доопрацьованому проекті ми врахували пропозиції народних депутатів на засіданні з головами фракцій і груп. Серед них:

вирішено ввести граничне обмеження для нарахувань зарплат топ-чиновників і членів наглядових рад на рівні 10 мінімальних зарплат на період карантину;

Національному громадському телебаченн ю додатково виділили 300 млн грн;

уувелічени витрати на Державне агентство інфраструктури на 100 млн грн;

збільшено фінансову підтримку Малої академії наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

"Фонд боротьби з COVID-19 на цьому етапі становить 97 млрд грн. Однак ми знаходимося в режимі безперервної комунікації з нашими міжнародними партнерами і фінансовими організаціями, за рахунок підтримки яких плануємо збільшити Фонд. Зазначу, що розпоряджатися коштами Фонду Кабмін буде спільно з комітетом Верховної Ради з питань бюджету ", – пояснив Шмигаль.

Депутати були проти, але не всі

Представники всіх фракцій і груп Верховної Ради розкритикували пропозиції Кабміну про урізання витрат по окремих статтях Держбюджету-2020. Представник фракції "Голос" Ярослав Железняк, заявив: нардепи розкритикували пропозицію уряду урізати державні витрати для створення стабілізаційного фонду.

"Все фракції і групи виступили з критикою цих змін і прийшли до єдиного висновку, що без узгодження парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийняті не будуть", – повідомив Железняк за підсумками наради з урядом.

Разом з тим, деякі депутати вважають, що пропозиція уряду по зміні бюджету – нереалістично. Зокрема, про це повідомила депутат "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Уряд визнає, що бюджет недоотримає значні кошти, тому планує скоротити наполовину дохідну частину бюджету, і при цьому втричі збільшити дефіцит бюджету", – зазначила вона.

Проти нововведень виступив і колишній прем'єр Володимир Гройсман. "Я проаналізував зміни в бюджет і не знайшов там жодної зрозумілої логіки. Є пропозиції, але немає плану боротьби з вірусом і кроків до зростання економіки, – сказав Володимир Гройсман. – Якщо немає плану, то це виглядає, як лікування чуми аспірином. Ви уявляєте собі, що ні в одній громаді не знають, куди йти? ".

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