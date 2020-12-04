Українські ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: Рада підтримала ініціативу Зеленського

Верховна Рада підтримала в цілому президентський законопроєкт, який передбачає виплату найманим працівникам та фізособам-підприємцям (ФОП) по 8 тис. грн та інші податкові послаблення на період карантину.

Відповідний документ №4429 підтримали 297 народних депутатів. Називається він "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню в Україні на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Co V-2".

Також 301 парламентарій проголосував за те, щоб спікер парламенту негайно підписав цей законопроєкт.

Документ передбачає одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн найманим працівникам із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособам-підприємцям (ФОП), зареєстрованим не менше трьох місяців тому. Однак для отримання такої допомоги найманий працівник не повинен працювати за сумісництвом.

Згідно з пояснювальною запискою, ФОП для отримання допомоги необхідно сплатити в 2020 році ЄСВ за себе не менш ніж за три місяці.

Крім цього, пропонується відтермінувати до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих. У документі також міститься ініціатива про списання пені і штрафів у разі самостійної оплати платником податків за основним платежем протягом шести місяців після вступу закону в силу.

Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

Згідно з документом, списання боргу може торкнутися 4 млн платників податків на суму 1,3 млрд грн, а відстрочка сплати податків оцінюється в 310 млн грн майже для 80 тис. ФОП. При цьому списанню пені та штрафів не підлягають, зокрема, нарахування великих платників податків, особам, на які поширюються судові процедури з питань банкрутства, особам з податковим боргом за митними платежами та боржникам зі сплати санкцій за порушення в сфері ЗЕД.

Як повідомляв OBOZREVATEL