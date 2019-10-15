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15 жовтня • оновлено в 12:26
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"Це не про гроші": Гончарук розповів, що відбувається із переговорами з МВФ

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Уряд України продовжує переговори з МВФ. Наступний раунд відбудеться у США, куди поїде наша делегація.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".

За його словами, спілкування з Міжнародним валютним фондом триває, незважаючи на маніпуляції, які виникли навколо цієї теми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Багато маніпуляцій навколо переговорів із МВФ. Постійно в пресі з'являються атаки різної якості про те, що вони нібито припинені, перервані. Наша група міністрів разом із представниками НБУ їде до США, щоб продовжити переговори з МВФ щодо програми, яка, за нашими оцінками, повинна початися вже цьогоріч. Цю програму ми очікуємо три роки, і це стане основою для побудови співпраці з усіма міжнародними партнерами", – сказав Гончарук.

Він додав, що головне в переговорах з МВФ – "не про гроші, а про довіру до України", української влади, її здатності виконувати обов'язки перед усіма міжнародними партнерами.

"Це основа нормального інвестиційного клімату і макроекономічної стабільності. Це дуже важливо", – зазначив прем’єр.

"Це не про гроші": Гончарук розповів, що відбувається із переговорами з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці та виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

  • Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена чинна кредитна програма.

  • Водночас економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року вдарить чергову кризу.

  • 26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

  • Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

  • Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть значно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.

  • Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

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Тема
Інвестиції в Україну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
НБУ МВФ
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