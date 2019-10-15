"Це не про гроші": Гончарук розповів, що відбувається із переговорами з МВФ

Уряд України продовжує переговори з МВФ. Наступний раунд відбудеться у США, куди поїде наша делегація.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".

За його словами, спілкування з Міжнародним валютним фондом триває, незважаючи на маніпуляції, які виникли навколо цієї теми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Багато маніпуляцій навколо переговорів із МВФ. Постійно в пресі з'являються атаки різної якості про те, що вони нібито припинені, перервані. Наша група міністрів разом із представниками НБУ їде до США, щоб продовжити переговори з МВФ щодо програми, яка, за нашими оцінками, повинна початися вже цьогоріч. Цю програму ми очікуємо три роки, і це стане основою для побудови співпраці з усіма міжнародними партнерами", – сказав Гончарук.

Він додав, що головне в переговорах з МВФ – "не про гроші, а про довіру до України", української влади, її здатності виконувати обов'язки перед усіма міжнародними партнерами.

"Це основа нормального інвестиційного клімату і макроекономічної стабільності. Це дуже важливо", – зазначив прем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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