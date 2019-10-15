"Це не про гроші": Гончарук розповів, що відбувається із переговорами з МВФ

Уряд України продовжує переговори з МВФ. Наступний раунд відбудеться у США, куди поїде наша делегація.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".
За його словами, спілкування з Міжнародним валютним фондом триває, незважаючи на маніпуляції, які виникли навколо цієї теми. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Багато маніпуляцій навколо переговорів із МВФ. Постійно в пресі з'являються атаки різної якості про те, що вони нібито припинені, перервані. Наша група міністрів разом із представниками НБУ їде до США, щоб продовжити переговори з МВФ щодо програми, яка, за нашими оцінками, повинна початися вже цьогоріч. Цю програму ми очікуємо три роки, і це стане основою для побудови співпраці з усіма міжнародними партнерами", – сказав Гончарук.
Він додав, що головне в переговорах з МВФ – "не про гроші, а про довіру до України", української влади, її здатності виконувати обов'язки перед усіма міжнародними партнерами.
"Це основа нормального інвестиційного клімату і макроекономічної стабільності. Це дуже важливо", – зазначив прем’єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці та виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.
Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена чинна кредитна програма.
Водночас економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року вдарить чергову кризу.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть значно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
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