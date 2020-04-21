Путіна "поставили у стійло": ціни на нафту обвалилися нижче за нуль, але українці продовжать платити

Світові ціни на нафту обвалюються, за деякими угодами в США сировину не просто віддають безкоштовно, а ще й доплачують покупцям. В результаті нафтовидобуток у Росії вже став збитковим, а різницю доводиться покривати за рахунок накопичених валютних запасів.

Незважаючи на це, українці все одно купують нафтопродукти за відносно високими цінами.

Про те, чому падають ціни на нафту і як це вплине на Україну – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому обвалилася вартість нафти?

обсяги споживання нафти падають: авіація (споживає нафтопродукти), промисловість різко сповільнилися через карантин;

Саудівська Аравія продовжує боротися за споживача: знижують ціни, пропонують розстрочку;

зупинити видобуток нафти або нафтопереробні заводи не можна – дешевше віддавати нафту безкоштовно;

сховищ для нафти не вистачає, вони практично повністю заповнені.

Найгірший день в історії – так CNN назвали 20 квітня. Техаська нафта (продається здебільшого в Канаді і в США) впала в ціні до мінус 37 доларів (!). Російська нафта марки Urals вперше в історії знизилася до від'ємного значення мінус два долари за барель. Колишній президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук каже, що цей випадок можна назвати "унікальним і кричущим".

"Випадок унікальний і кричущий. Але особисто я розглядаю ситуацію як істеричні котирування, які не мають нічого спільного з ринком. WTI це легка нафта, з неї бензину багато, а для нафтохімії вона ніяка. У неї обмежене застосування. Але видобуток триває, а резервуари всі повні", – пояснює Косянчук.

"Видобуток триває, а резервуари всі повні", – пояснює Косянчук.

Чому нафту продають за негативними цінами?

По-перше, варто зазначити, що це унікальна ситуація, яка не триватиме довго. Вже зараз ціна червневої нафти марки WTI складає 20 доларів за барель. Фактично видобувачі платять за зберігання.

Нафта ніколи не продається в місці, де вона видобувається. Її потрібно доправити, а потім продати. Але ось покупців стає менше, доправляти і зберігати нафту нема де. Тому в окремі дні вигідніше доплатити покупцеві.

Нафта Urals nefturals.ru

По-друге, еталонну марку Brent така ситуація, швидше за все, не зачепить. Аналітик Володимир Мазуренко в коментарі OBOZREVATEL розповідає: техаська нафта в Європі не продається, тому негативні ціни на неї на українців не вплинуть. Щоправда, ненадовго також обвалилися і ціни на російське чорне золото (Urals), проте вже зараз його вартість досягла 22 доларів за барель.

Як це вплине на Україну?

Україна не купує нафту, але залежить від імпортних нафтопродуктів: газ, бензин, дизель. Але якби нам безкоштовно передали місячний запас бензину, розповідає Косянчук, літр на АЗС коштував би мінімум 12 грн. Річ у тім, що в ціні на бензин приблизно 71% складають податки.

За оцінками Мазуренко, вже зараз вартість бензину знизилася на 3,5 грн/літр, а якщо ситуація розвиватиметься з такою самою динамікою і долар залишиться у стабільному курсовому діапазоні, то літр може подешевшати ще на 1 грн.

Ціна на газ

Повинні знизитися і ціни на газ. Щоправда, з огляду на весь процес переробки та реалізації, часовий лаг може становити до 9 місяців. Зараз українцям "Нафтогаз" продає блакитне паливо, яке купували ще кілька місяців тому. Опалювальний сезон закінчили з найбільшими за 30 років запасами.

Важливо зазначити, що вже у травні українці купуватимуть блакитне паливо за ринковими цінами. До цього тариф регулював Кабінет міністрів завдяки спеціальним розпорядженням про спеціальні зобов'язання. Тобто "Нафтогаз" продаватиме блакитне паливо і простим українцям, і промисловості за одними цінами. Аналітик Єгор Комов впевнений: ціна для населення у травні з урахуванням доставки коливатиметься близько 4,5 грн.

Нафтогаз

Путіна поставили на місце. Що чекає Росію?

"Коли Росія намагалася встати у позу, її саудівські королі поставили в стійла. А нафта пре звідти. Це як пляшка з кока-колою, її треба або випити, або розлити по склянках", – розповідає Косянчук.

Незважаючи на те, що угоди Організації країн-експортерів нафтопродуктів (ОПЕК) вже досягнуто, цінова війна досі триває. Росія раніше відмовилася укладати угоду (потім рішення змінили), щоб обвалити вартість нафти і видавити з ринку американських сланцевих видобувачів.

Але в результаті Саудівська Аравія росіян покарала. Зараз вони пропонують дешеву нафту і навіть із розстрочкою на 90 днів. Такого ніколи не було. У Росії можливостей значно менше. Як підрахували аналітики IHS Markit Ltd, собівартість видобутку російської нафти – $40. У бюджеті РФ закладено ціну $42. Це означає, що при вартості від 42 до 40 доларів не вдасться виконати бюджет, а при ціні нижче 40 – вигідніше взагалі перестати видобувати нафту.

Ціни на нафту

А ось у Саудівській Аравії проблем не буде. Їхня собівартість – близько $20. Тобто вони цілком можуть вижити і при 30, і при 25 доларах за барель. Іран, Ірак, Габон – всі вони легко переживуть падіння ціни.

Казахстан, Азербайджан і Росія ризикують втратити основне джерело свого доходу. Видобуток і реалізація "чорного золота" перестануть приносити для них реальні прибутки.

Аналітик Єгор Комов розповідає: Фонд національного добробуту Росії цілком може компенсувати втрати у перші 3-4 роки. Якщо ситуація триватиме довше, Росії доведеться кардинально урізати бюджетні програми, курс рубля різко зросте, а економіка опиниться під загрозою обвалу.