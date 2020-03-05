Президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшити доходи росіян до 2020 року вдвічі, як це планували у 2008 році, не вдалося через те, що "це були попередні плани".

Так він пояснив провал "Стратегії 2020", передає ТАСС. Плани, серед іншого, передбачали, що ВВП країни щороку зростатиме на 6,5%, середня зарплата складе $2700, а частка бідних знизиться до 6%.

В результаті ВВП "наддержави" зростає всього на 2% в рік, частка бідних в Росії – близько 15%, а середня зарплата не перевищує $600.

Криза в Росії

Всі невдачі Путін списав на світову фінансову кризу. При цьому він спробував зробити "хорошу міну при поганій грі", давши пояснення в дусі "не сильно і хотілося". "Це були попередні плани", – сказав Путін.

За його словами, до 2008 року була практично досягнута мета подвоєння ВВП, виходячи з чого будувалися соціальні прогнози. Але з початком кризи перед владою постала "більш примітивне" завдання – "не обрушити взагалі економіку і не звести до нуля накопичення громадян".

У Росії негативні наслідки фінансової кризи були пов'язані з падінням цін на нафту і втечею міжнародних інвесторів. Якщо у 2007 році зростання російського ВВП склало 8,5%, то в 2008 році – 5,2%, а 2009-й завершився падінням на рекордні з попереднього десятиліття 7,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу загрожує завдати нищівного удару по економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

Економічну кризу і санкції, накладені на Росію після анексії Криму, відкинули доходи звичайних росіян на 13 років назад – до рівня 2007 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!