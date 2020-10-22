Путін злякався, що нестача води вдарить по туризму та інвестиціях в Криму
Президент Росії Володимир Путін заявив, що нестача води в окупованому Криму позначиться на залученні інвестицій та будівництві.
Під час наради з віцепрем'єром Маратом Хуснулліним глава держави визнав, що це вплине на туризм, передають "Крим.Реалії".
"Це важливо (вирішення проблеми з водопостачанням) і для людей, які живуть в Севастополі і Криму, але це важливо і для тих, хто приїжджає туди на відпочинок. І для бізнесу важливо, особливо при будівництві планів у сфері рекреації, відпочинку, при прийнятті рішень інвестиційного характеру зі зведення нових готелів, санаторіїв. Без води проекти подібного роду здійснювати, м'яко кажучи, важко", – сказав Путін.
Раніше російський віцепрем'єр заявив, що ситуація з водопостачанням в Криму не покращиться до кінця року.
В Україні зі свого боку зазначили, що готові дати воду на півострів тільки після його деокупацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна "влади" Севастополя ввела в місті режим підвищеної готовності через нестачу води.