Путін продовжив санкції проти України: продукти знищуватимуть

Президент РФ Володимир Путін продовжив санкції (заборону на ввезення продуктів) проти України і низки інших країн до 31 грудня 2021 року.

Відповідний указ глави держави-агресора опубліковано на офіційному сайті Кремля. Заборона ввозити продукти стосується тих країн, які підтримали антиросійські санкції через військові дії проти України та анексію Криму. У списку таких країн: США, ЄС, Австралія, Норвегія, Канада, Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн і Україна.

Указ Путіна

Список продуктів, які потрапили під заборону, розширювали: спочатку йшлося про м'ясо, молоко й рибу та продукцію з них, після список розширили: заборонили ввозити живих свиней, субпродукти, жир і тваринне масло.

Із 6 серпня 2015 року, відповідно до указу президента РФ "Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки РФ" (підписано 29 липня 2015 року), продукція з "санкційних" країн підлягає знищенню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, крім іншого, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.