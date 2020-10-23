Путін про економіку України: таке падіння, як ніби в них не одна пандемія пройшла

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні такий стан економіки, "ніби не одна пандемія пройшла".

Своєю думкою глава країни-агресора поділився під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 22 жовтня. Трансляція заходу велася в YouTube.

Крім того, Революцію Гідності президент РФ назвав "державним переворотом".

"Подивіться в Україні: 2004 рік – одна революція, 2014 рік – інша революція, переворот державний. Результат? Порахуйте статистику самих українських служб статистичних, падіння виробництва, нібито в них не одна пандемія пройшла там уже", – сказав Путін.

Він також використав пропагандистську тезу про "спільне радянське минуле" з Україною.

"Деякі галузі виробництва, якими пишався весь Радянський Союз і сама Україна, авіабудування, суднобудування, ракетобудування, це те, що створювалося поколіннями громадян Радянського Союзу, усіма республіками. І чим, звичайно, могла й повинна була пишатися Україна – цього майже нічого не існує", – додав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на форумі "Валдай" Володимир Путін також заявив, що особисто дозволив виліт опозиційного політика Олексія Навального в Німеччину для його лікування після отруєння.