Путін про економіку України: таке падіння, як ніби в них не одна пандемія пройшла
Російський лідер вибухнув пропагандистськими тезами про Україну
Він заговорив про радянське минуле країни
Також Путін різко висловився про стан українського виробництва
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні такий стан економіки, "ніби не одна пандемія пройшла".
Своєю думкою глава країни-агресора поділився під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 22 жовтня. Трансляція заходу велася в YouTube.
Крім того, Революцію Гідності президент РФ назвав "державним переворотом".
"Подивіться в Україні: 2004 рік – одна революція, 2014 рік – інша революція, переворот державний. Результат? Порахуйте статистику самих українських служб статистичних, падіння виробництва, нібито в них не одна пандемія пройшла там уже", – сказав Путін.
Він також використав пропагандистську тезу про "спільне радянське минуле" з Україною.
"Деякі галузі виробництва, якими пишався весь Радянський Союз і сама Україна, авіабудування, суднобудування, ракетобудування, це те, що створювалося поколіннями громадян Радянського Союзу, усіма республіками. І чим, звичайно, могла й повинна була пишатися Україна – цього майже нічого не існує", – додав Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на форумі "Валдай" Володимир Путін також заявив, що особисто дозволив виліт опозиційного політика Олексія Навального в Німеччину для його лікування після отруєння.