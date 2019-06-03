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Путін готує черговий удар: у Нацбанку звернулися до РНБО

3.2тЧитати матеріал російською

Глава ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що новому складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) необхідно розглянути варіанти відповіді на можливі нові обмеження й ембарго з боку Росії.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook. Так, через зрив запуску газопроводу в обхід України "Північний потік-2" Росії з 1 січня 2020-го доведеться укласти новий договір на транзит із "Нафтогазом". Однак під час переговорів країна-агресор, найімовірніше, буде використовувати звичний агресивний стиль, припускає голова ради НБУ.

"Вибудовування переговорних позицій за обсягом транзиту й ставками за транзит буде вестися російською стороною в звичному агресивному стилі. Крім можливого військового загострення, нам варто готуватися до можливих нових ембарго і обмежень у торгівлі. З урахуванням того, що РФ як і раніше є найбільшим економічним партнером України (якщо розглядати країни ЄС окремо), це серйозний потенційний ризик. Думаю, затвердженому в останній день весни складу РНБО потрібно розглянути варіанти протидії можливим торговельним обмеженням з боку РФ", – пояснює Данилишин.

Зазначимо, що раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія "піде до кінця" для того, аби реалізувати проект "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з новими правилами, видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
санкцииРосіяПівнічний потік - 2
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леня зе
леня зе
сосед дай поесть,а то посра7ь тебе под дверь нечем😂😂
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Крым Андрей
Крым Андрей
"России с 1 января 2020-го придется заключить новый договор на транзит с "Нафтогазом""... Тупые рогули. Вам так хотелось в ЕС, что вы подписались под третьим энергопакетом. Сами, без принуждения. В нём прописана норма, которая делает невозможной Нафтогазу владение транзитным газопроводом. Это должна быть отдельная, независимая фирма. Вот с ней можно будет о чём-то говорить. Пока же тупорогие скакуасы даже не предоставили, с кем можно вести переговоры. И Данилюк не может этого не знать. Значит намеренно добиваются возникновения кризиса. Но в Европе тоже не пальцем деланные, видят, куда ветер дует. Оттого и делают небывалые запасы со страшной силой.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Когда труба опустеет. Можно будет насверлить в ней дырочек! И дудеть в сторону агрессора!
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