Путін готує черговий удар: у Нацбанку звернулися до РНБО

Глава ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що новому складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) необхідно розглянути варіанти відповіді на можливі нові обмеження й ембарго з боку Росії.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook. Так, через зрив запуску газопроводу в обхід України "Північний потік-2" Росії з 1 січня 2020-го доведеться укласти новий договір на транзит із "Нафтогазом". Однак під час переговорів країна-агресор, найімовірніше, буде використовувати звичний агресивний стиль, припускає голова ради НБУ.

"Вибудовування переговорних позицій за обсягом транзиту й ставками за транзит буде вестися російською стороною в звичному агресивному стилі. Крім можливого військового загострення, нам варто готуватися до можливих нових ембарго і обмежень у торгівлі. З урахуванням того, що РФ як і раніше є найбільшим економічним партнером України (якщо розглядати країни ЄС окремо), це серйозний потенційний ризик. Думаю, затвердженому в останній день весни складу РНБО потрібно розглянути варіанти протидії можливим торговельним обмеженням з боку РФ", – пояснює Данилишин.

Зазначимо, що раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія "піде до кінця" для того, аби реалізувати проект "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з новими правилами, видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.

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