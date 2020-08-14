Стало відомо про рішення ЄС вдарити санкціями по соратникам Лукашенка

Європейський Союз вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу, передає джерело ТАСС у делегації однієї з європейських країн у Раді ЄС. Засідання проходить у п'ятницю, 14 серпня, в Брюсселі.

Санкції, швидше за все, будуть спрямовані на "офіційних осіб Білорусі, відповідальних за застосування насильства та порушення прав людини".

"Консенсус є. Політичне рішення про введення санкцій досягнуте", – сказав співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що масові протести в країні нібито "заводять" люди з-за кордону. Він закликав громадян "не висовуватися на вулиці".