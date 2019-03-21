Прощавай, "Газпром": Україна – одна з перших за обсягами газу і зможе стати експортером

Українського газу може вистачити не тільки на забезпечення власних потреб, а й на експорт блакитного палива. Нарощування видобутку дозволить назавжди покінчити із залежністю від російського газу і стати однією з країн-експортерів енергоресурсів.

Днями прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив умову перед головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим – щоб зберегти посаду щонайменше на рік, державна компанія під керівництвом менеджера повинна збільшити обсяги видобутку і домогтися енергетичної незалежності.

OBOZREVATEL розібрався, чому НАК зірвав розроблений план і чи реально назавжди відмовитися від імпортного газу.

Головне:

"Нафтогаз" повинен був вийти на видобуток 20 млрд куб. м газу вже в 2020-му, але терміни зірвав;

запасів газу в Україні достатньо для того, щоб повністю відмовитися від імпорту і почати експортувати блакитне паливо;

газовидобувні компанії звинувачують обласні ради в гальмуванні процесу. Мовляв, ті не видают дозволи;

якщо процес видачі ліцензій прискориться, то відмовитися від імпорту можна буде лише через декілька років.

Стратегія провалилася, а енергонезалежність залишилася в планах

Норвегія, Нідерланди та Україна – країни з найбільшими запасами газу в Європі. Водночас перші дві держави входять у список найбагатших, а Україна пасе задніх. Маючи підтверджені поклади – 590 млрд куб. м (за оцінками "Нафтогазу"), ми щороку змушені витрачати валюту на купівлю приблизно 8-10 млрд кубів блакитного палива.

Досягти енергетичної незалежності від Росії можна тільки за однієї умови – якщо свого газу буде вистачати на забезпечення власних потреб. Зараз же "Нафтогаз" фактично купує блакитне паливо в Європі, яка зі свого боку платить за нього російському "Газпрому". Видобуток газу – бізнес витратний. Не всі родовища окупаються, а перед добуванням необхідно провести дорогі й тривалі дослідження.

Ще декілька років тому і в "Укргазвидобуванні" (УГД) і в її материнської компанії "Нафтогаз" переконували: до 2020 року Україна може перейти від імпорту до експорту. Для цього УГД мала наростити видобуток блакитного палива до 20 млрд куб. м на рік. Загальна потреба становить понад 30 млрд куб. м. Якщо скоротити споживання за рахунок енергоефективності й водночас наростити обсяги газу, який видобувається приватними компаніями, цієї мети можна було б досягти.

План реалізувати не вдалося. На засіданні Кабміну 13 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив: "Ми добули в Україні (у 2018 році) з приватними компаніями 21 млрд кубометрів газу, але я вкрай незадоволений, що насправді " Укргазвидобування "НАК "Нафтогаз України" фактично план із видобутку газу, який ми тут затвердили до 2020 року, провалила".

Чому провалили план:

НАК не отримав достатню кількість нових ліцензій;

коштів на інвестиції не вистачає.

Голова газового напряму НАК "Нафтогаз" Андрій Фаворов декілька тижнів тому зібрав журналістів для того, щоб презентувати своє бачення проблеми. Серед запрошених був присутній і OBOZREVATEL. Головна теза менеджера держкомпанії – на тих родовищах, де проводиться розробка, – видобуток збільшили. А нові родовища, в першу чергу місцева влада в Полтавській області, газовому гіганту не довіряє. Замість цього ліцензії отримують сумнівні компанії.

Наприклад, із 2008 по 2011 роки УГД не отримала жодної ліцензії. А за минулий рік – лише одну. "Щорічно природне падіння видобутку через виснаження свердловин становить 1-1,2 млрд куб .м", – розповів Фаворов. І щоб просто зберегти рівень видобутку, необхідно витрачати 29 млрд грн/рік.

З якої причини Полтавська область відмовляється видавати ліцензії, в "Нафтогазі" можуть тільки здогадуватися. Неофіційно представники компанії говорять про корупцію. Мовляв, від НАКу хабарі ніхто не отримує, тому й ліцензії їм не дають.

Водночас компанія "Іст Юроп Петролеум", яку пов'язують із російським олігархом Павлом Фуксом, у серпні 2018-го, як повідомили в Держгеонадра у відповідь на запит OBOZREVATEL, отримала дозвіл на розширення 5 ділянок у Полтавській області. Загалом у розпорядженні компанії – декілька десятків родовищ.

"Ліцензії часто купують на 20 років для того, щоб потім її перепродати. Але ось тільки ніхто їх не хоче купувати, тому що всі розуміють, як вони діставалися. Зараз ринок змінюється, серйозні компанії не йдуть туди, де є ризики для репутації", – розповів співрозмовник OBOZREVATEL у "Нафтогазі".

Є й інша причина зриву стратегії. Нібито НАКу просто не вистачає грошей на видобуток. З кожного кубометра вартістю 8,55 грн на інвестиції йде лише 34 коп. 5,9 грн НАК платить у бюджет (ПДВ, дивіденди, рента). А щоб нарощувати видобуток, як підрахували в "Нафтогазі", їм потрібно інвестувати 2,9 грн із кожного куба газу.

Нові вимоги до НАК: чи вдасться досягти результату

Опитані OBOZREVATEL експерти впевнені: досягти енергонезалежності й протягом декількох років наростити видобуток газу до 20 млрд куб. м державна компанія цілком здатна. Виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах задля прикладу наводить статистику минулого року. "Укргазвидобування" збільшила обсяг на 1,6%, а приватні компанії – більш ніж на 7%.

Головне, додає голова біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський, НАК повинен купувати нові ліцензії. У Геонадра почали продавати їх на відкритих торгах. Але з 10 лотів реалізували тільки 3 найбільш ліквідних родовища. Проблема в тому, що далеко не всі виставлені ділянки викликають інтерес у гравців ринку.

"Сказати, що всі ліцензії неліквідні, не можна. За одну ліцензію була справжня конкуренція, в результаті аукціону вартість підняли з 17 до 85 млн грн. Ще одна ліцензія дісталася "Укргазвидобуванню", третю придбала "Бурісма". Зараз важливо, щоб УГД брало участь в конкурсах і отримувало нові ліцензії", – зазначає Дубовський.

Одна з основних проблем – необхідність узгоджувати розробку з обласними радами, впевнені в Асоціації газодобувних компаній. З 2018-го рента, яка сплачується, залишається в місцевих бюджетах. Фактично це повинно було підштовхнути місцеву владу до співпраці, однак, насправді процес все ще гальмують.

"Багато ділянок не надали, на них не почалася розробка... Місцеві громади задоволені, вони отримали фінансовий ресурс. А ось облради, дійсно, слабке місце. Я думаю, зараз немає виходу: галузь повинна ініціювати зміни в законодавство, щоб позбавити облради права узгодження. Ресурс належить не жителям, наприклад, Полтавської області, а всім українцям. І ми опинилися в такій ситуації, коли залежність від імпортного газу змушує розвивати видобуток", – впевнений Роман Опімах.

Крім цього, як розповідає Дубовський, Україні необхідно створити умови для залучення іноземних компаній і їхньої участі в аукціонах. Це дозволить отримати грошовий ресурс і технології. Важливо для цього не просто створити прозорі умови видачі ліцензій, а й забезпечити "передбачуване регулятивне поле". Довіра до держави, можливість довгострокового планування і одні правила для всіх – обов'язкові умови для розвитку газодобувної галузі.

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