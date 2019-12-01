Прогноз по економіці України різко погіршили: названі причини

Аналітики JP Morgan погіршили прогноз зростання економіки України в 2019 році з 4,3% в жовтневому огляді до 4% ВВП.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це свідчать матеріали оновленого в листопаді прогнозу.

"Зростання економіки прискориться в цьому році приблизно до 4%. Але, незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення в 2020 році на тлі зниження транзиту газу і деякого негативного короткострокового впливу земельної реформи", – вважають аналітики.

При цьому на 2020 рік експерти дають 3,8%, а на 2021-й очікують, що ВВП підвищиться до 4,5%.

Ілюстрація Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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