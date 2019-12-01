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1 грудня • оновлено в 22:08
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Прогноз по економіці України різко погіршили: названі причини

6.3т
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Аналітики JP Morgan погіршили прогноз зростання економіки України в 2019 році з 4,3% в жовтневому огляді до 4% ВВП.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це свідчать матеріали оновленого в листопаді прогнозу.

"Зростання економіки прискориться в цьому році приблизно до 4%. Але, незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення в 2020 році на тлі зниження транзиту газу і деякого негативного короткострокового впливу земельної реформи", – вважають аналітики.

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При цьому на 2020 рік експерти дають 3,8%, а на 2021-й очікують, що ВВП підвищиться до 4,5%.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ваша политичесаая типа "экономика" перестала существовать когда вы стали людей сжигать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Транзит газа давал вам около 3% ВВП. Нет транзита - нет 3% :-)
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bruno jordano
bruno jordano
Гройсман закінчив при 4.5% нинішній мемзель обвцяв 5%,але хто це пам,ятає
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