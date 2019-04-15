Прогноз МВФ щодо України: експерт пояснив, що буде з економікою і курсом долара

Економіка України сьогодні має величезні перспективи для відновлення і припливу інвестицій, курс долара в найближчі роки буде коливатися біля позначки 30 грн/$.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV економіст Євген Невмержицький, коментуючи прогноз Міжнародного валютного фонду щодо економіки України.

"Гривня залишатиметься досить стабільною з невеликою девальвацією. До речі, для економіки це досить вигідно, тому що це сприяє закордонним інвестиціям і туризму. Але щодо цього прогнозу, хочу відзначити досить велике значення суб'єктивного фактора. Курс гривні – це відображення внутрішньої гуманітарної політики держави. Яким чином ця політика буде встановлюватися, таким і буде цей курс", – заявив Невмержицький.

За словами експерта, протягом останніх двох десятиліть прогнози міжнародних фінансових організацій щодо курсу гривні не справджувались.

"Наприклад, ніхто не міг передбачити ті стрибки курсу, які відбувалися з гривнею протягом 2014-16 року. Ніхто не міг передбачити, що цей курс різко стабілізується після завершення банкопаду в 2016 році", – нагадав він.

"Зараз курс стабілізувався на рівні 26-28,5 грн/$. Якщо у нас політика буде стабільною, ми можемо спостерігати те, що спрогнозував МВФ. Я думаю, що цей курс буде стабільним, тому що Україна має величезні перспективи для економічного розвитку", – вважає економіст.

Як зазначив Невмержицький, дуже велике значення мають вибори в Україні, "і світ уже очікує на використання тих божевільних перспектив, які мають місце".

"В економіці велике значення мають саме очікування. Весь фінансовий світ, весь фондовий ринок працює на підставі очікувань. Я неодноразово наводив приклад – коли перемогла Помаранчева революція, очікування світового капіталу зросли дуже сильно, до України зайшли міжнародні фінансові групи, були величезні інвестиції, за два роки ВВП зріс удвічі. Те ж саме може трапитися і зараз", – заявив він.

"Зараз міжнародні інвестори спостерігають за ситуацією в Україні. Якщо все буде відповідно до прогнозів, то ми можемо спостерігати дуже істотний приплив інвестицій до нашої країни і суттєве зростання і відновлення економіки... Ми повинні відновити економіку, і ці перспективи у нас є", – сказав економіст .

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Згідно з прогнозом МВФ, долар в Україні буде дорожчати, але дуже невисокими темпами. Через п'ять років американську валюту можна буде придбати за 31,9 грн;

Інфляція буде знижуватися, але до запланованого в НБУ рівня в 5% дійде тільки в 2023-му;

Населення України скоротиться на 800 тис. осіб до 2024 року. При цьому ситуація з безробіттям буде поліпшуватися. Якщо в 2019 році офіційний рівень безробіття складе 8,5%, в 2024-му - 6,2%.

Український ВВП в 2019-му зросте на 2,7%, тоді як світова економіка – на 3,3%. До показника в 3,3% Україні вдасться дійти тільки до 2023 року.

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