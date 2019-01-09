Найбільш інноваційні та технологічні компанії світу шукають людей, таланти і ресурси всюди. Не просто у різних країнах, а в агломераціях, містах і регіонах. Цікавий приклад. Регіон із населенням 1,8 млн. людей, де кілька десятків років, аж до початку 2000-х, стрілянина і складна політична невизначеність не давали умов для розвитку економіки. Минув час і сьогодні Північна Ірландія реально конкурує з багатьма європейськими країнами: освічені люди, невисокі ціни на бізнес-оренду, відновлена розвинена інфраструктура. Відповідно, нові робочі місця, зростання економіки, рівня життя людей. До речі, більшість американських і не тільки проектів з кібербезпеки розвиваються саме там.

Це до того, як можуть і розвиваються регіони. Ресурси концентруються у великих містах по всьому світу. Це глобальна тенденція. У відповідь на це можна за звичкою кивати на проблеми регіональних диспропорцій і перерозподіляти бюджетні кошти, прагнути до так званої бюджетної збалансованості... А можна шукати і знаходити рішення, які будуть різними та оригінальними для окремої області чи міста. І розвивати регіони.

Провідні експерти зараз постійно говорять, що інновації живуть там, де є свобода експерименту. Економічного експерименту. Я про це неодноразово писав. А що таке експеримент? Це спроба дії у спеціально створених умовах. При чому, треба пам’ятати, що такі речі відбуваються не самі по собі, а за рахунок податків, які сплачують громадяни та бізнес.

І тут виникає цілком логічне запитання: наскільки ефективно держава витрачає ресурс грошей? А далі – ще більше. Хто і що заважає втілювати свідому регіональну інфраструктурну політику? Ресурси у місцевих бюджетах є. За даними ДФС у 2018 році місцеві бюджети отримали 230,5 млрд гривень.

Є проблема невміння або навіть небажання місцевої влади брати на себе відповідальність і реалізовувати конкретні проекти для громад.

Очевидно, що потрібна робота уряду країни у цьому напрямку: реальні законодавчі ініціативи на підтримку бізнесу, забезпечення верховенства права і справедливого судочинства.

Звичайно, можна “підтримувати”, витрачати бюджетні кошти на не завжди ефективні, якщо не сказати більше, проекти. Або брати досвід інших країн, міст – і створювати умови для бізнесу експериментувати, пробувати нові моделі і заробляти. Для чого весь прогресивний світ інвестує в інновації? Тому що це вигідно не окремим галузям чи групам, а всім громадянам.