ПриватБанк списав мільярдні проблемні кредити: названо суму

Націоналізований ПриватБанку жовтні поточного року списав із балансу непрацюючих кредитів на 38 млрд грн. У результаті частка проблемних активів у банку знизилася з 79,2% до 76,7%.

Про це свідчать дані Національного банку України. Зазначається, що в інших державних банках частка непрацюючих кредитів (NPL) у жовтні знизилася з 43,5% до 42,9%.

Частка проблемних кредитів у держбанках facebook/NationalBankOfUkraine

Регулятор констатує, що частка проблемних активів у банківському секторі продовжує істотно знижуватися другий місяць поспіль. У жовтні цей показник зменшився з 45,6% до 43,4% станом на 1 листопада. При цьому на початку 2020 року частка NPL становила 48,4%.

У НБУ пояснюють, що суттєве зниження стало можливим завдяки роботі державних банків з очищення балансів від проблемних активів. "Списання проблемних кредитів є одним з основних заходів у межах трирічних планів скорочення обсягів проблемних кредитів у державних банках", – зазначили в Нацбанку.

Про що мова

Наприкінці червня 2020 року Рада з фінансової стабільності передбачила скорочення портфеля NPL у державних банках на 305 млрд грн за три роки. "Списання не означає прощення боргів – банки продовжать роботу з їх стягнення. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями. Затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ", – пояснили в Нацбанку.

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