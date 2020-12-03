ПриватБанк списав мільярдні проблемні кредити: названо суму
Націоналізований ПриватБанку жовтні поточного року списав із балансу непрацюючих кредитів на 38 млрд грн. У результаті частка проблемних активів у банку знизилася з 79,2% до 76,7%.
Про це свідчать дані Національного банку України. Зазначається, що в інших державних банках частка непрацюючих кредитів (NPL) у жовтні знизилася з 43,5% до 42,9%.
Регулятор констатує, що частка проблемних активів у банківському секторі продовжує істотно знижуватися другий місяць поспіль. У жовтні цей показник зменшився з 45,6% до 43,4% станом на 1 листопада. При цьому на початку 2020 року частка NPL становила 48,4%.
У НБУ пояснюють, що суттєве зниження стало можливим завдяки роботі державних банків з очищення балансів від проблемних активів. "Списання проблемних кредитів є одним з основних заходів у межах трирічних планів скорочення обсягів проблемних кредитів у державних банках", – зазначили в Нацбанку.
Про що мова
Наприкінці червня 2020 року Рада з фінансової стабільності передбачила скорочення портфеля NPL у державних банках на 305 млрд грн за три роки. "Списання не означає прощення боргів – банки продовжать роботу з їх стягнення. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями. Затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ", – пояснили в Нацбанку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд грн.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх акціонерів, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі.
За даними Нацбанку, у третьому кварталі 2020 року ПриватБанк списав пов'язані з ексакціонерами кредити на 3,16 млрд грн.