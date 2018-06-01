Результати роботи економіки України та бюджетні надходження за травень 2018 року.

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Вже можна сказати, що в першому півріччі 2018 року відсотковий приріст доларового ВВП України знову буде найбільшим серед всіх країн Європи.

1. В травні в Державний Бюджет України надійшла рекордна сума за всю історію України - 96,85 млрд грн. Це +46,77% до травня минулого року (при цьому відшкодували ПДВ на 1,3 млрд грн більше ніж рік тому).

План надходжень в травні перевиконано на 3,18% або +2,99 млрд грн.

2. Місцеві бюджети продовжують перевиконувати плани надходжень завдяки приросту офіційних зарплат. В травні їм надійшло 21,4 млрд грн (+3,2 млрд грн або + 17,52% до травня минулого року), план надходжень місцевих бюджетів перевиконано на 16,93%.

3. Аналогічна ситуація з надходженнями ЄСВ: в травні зібрано 18,2 млрд грн, це +4,3 млрд грн або +31% до травня минулого року.

4. Податкова зібрала +43 млрд грн, це +10,8 млрд грн або +33,77% до минулого року, план перевиконано на 1,1 млрд грн або +2,71%.

5. Митниця зібрала +26,6 млрд грн, це +2,9 млрд грн або +12,48% до минулого року, план перевиконано на 1,1 млрд грн або +4,31%.

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Основні фактори, які допомагають виконувати плани надходжень в бюджети:

- приріст офіційних зарплат;

- приріст роздрібного товарообігу;

- приріст імпорту.