"Повторить долю Венесуели": Росія може втратити нафту і збідніти через "санкції з пекла"

Росія через санкції ЄС і США може вже через декілька років втратити статус експортера нафти. Існуючі родовища вичерпуються, а щоб розробляти нові, потрібні західні технології. І санкції позбавили РФ доступу до них.

За оцінками "Росгеологіі", Росія може скоротити видобуток на 40%. Водночас незалежні аналітики взагалі вважають, що країна-агресор може повторити долю Венесуели.

OBOZREVATEL розібрався, як через санкції РФ може втратити одне з основних джерел доходу.

Головне:

Росія вичерпує запаси нафти в родовищах, із яких можна легко добувати "чорне золото";

запасів нафти достатньо, але для розроблення нових родовищ потрібно використовувати горизонтальне буріння і технології, яких у РФ немає;

санкції забороняють забезпечувати Росію необхідними технологіями;

у 2035-му Росія може припинити експорт нафти і втратити частину доходів;

США підготували нові санкції, які стануть черговим ударом по галузі й економіці РФ у цілому.

Запаси вичерпуються, а технологій немає

Зараз росіяни використовують запаси легковидобувної нафти. Видобуток можна ввести за рахунок тиску верхніх шарів і насосів. Це найпростіший спосіб, який не вимагає великих грошових вливань і використання складних технологій. Але проблема полягає в тому, що ці запаси вичерпуються.

Далі або обсяги видобутку будуть різко скорочуватися, або потрібно розробляти більш складні родовища. Там доведеться використовувати не вертикальне, а горизонтальне буріння. Крім того, для нагнітання тиску треба використовувати воду, а для об'єднання пластів – проводити вибухи. Але технологій, які потрібні для такого буріння, у Росії немає. Вона б могла закупити деталі та обладнання у західних країн. Якби не санкції.

І якщо нічого не змінювати, то до 2035-го РФ може втратити 40% видобутку нафти, заявив на форумі "Геологорозвідка-2018" голова Росгеології Роман Панов. Родовища в Західному Сибіру вичерпуються. А щоб заповнити втрати, потрібні нові технології.

Панов зазначив, що така ситуація "призведе до негативних наслідків для економіки в цілому". Зараз щорічно РФ видобуває до 600 млн тонн. А вже в найближчому майбутньому обсяги можуть знизитися до 350 млн тонн. Це призведе до того, що Росія фактично зникне зі списку головних експортерів "чорного золота".

Ще одна проблема – щоб добувати нафту зі "складних" родовищ, потрібно, щоб її вартість була на рівні приблизно $80 за барель. А щоб добувати "чорне золото" на шельфі, ціна взагалі має бути приблизно $150. Барель коштує лише $67,75. В інтерв'ю російському виданню Znak партнер агенції Rus Energy Михайло Крутіхін заявив: "десь після 2022-2023 років почнеться скорочення видобутку нафти в Росії через санкції, а також через погіршення якості запасів, які залишилися". Скорочення, за його оцінками, йтиме приблизно темпами по 2% в рік.

У коментарі OBOZREVATEL аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко озвучив песимістичніший прогноз. Мовляв, якщо нічого не зміниться, нафтова галузь Росії може повторити долю Венесуели. Там за рахунок експорту нафти ще декілька десятиліть тому отримували надприбуток, а зараз, після зниження світових цін і в результаті відсутності необхідної кількості інвестицій, переживають практично економічний колапс.

"Санкції будуть діяти і далі, що й сповільнюватиме галузь у цілому і не даватиме їй розвиватися далі. Водночас обсяг видобутку нафти буде скорочуватися, а без належного фінансування галузь може стати, як у Венесуелі", – розповідає Пархоменко.

"Обсяг видобутку нафти буде скорочуватися, а без належного фінансування галузь може стати, як у Венесуелі", – впевнений Пархоменко.

Аналітик сировинних ринків Віктор Дроль нагадує: оцінки про те, що Росія втратить свій статус країни-експортера нафти, вже давно відомі. До того ж їх озвучують не тільки в РФ, але й, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Володимир Путін

"Звичайно, якщо б санкції обмежили експорт нафти, це б миттєво і дуже сильно вдарило по Росії. Але це б також зачепило Китай, ЄС. Тому на такий крок поки що не йдуть. Замість цього РФ позбавили доступу до технологій. Галузь потерпає вже зараз. Це як пацієнт, який весь час не отримує потрібну кількість кисню і в якийсь момент один із внутрішніх органів обов'язково відмовить", – впевнений Дроль.

Росію чекають санкції "з пекла"

Конгрес США готується прийняти чергову порцію обмежень щодо РФ. Документ DASKA-2019 (інша назва bill from hell або санкції з пекла) вже зареєстрований. Додаткові санкції можуть прискорити процес падіння нафтової галузі в Росії.

Серед іншого, санкції передбачають обмеження будь-якої підтримки проектів, "пов'язаних із сирою нафтою на суму понад $1 млн". Санкції вже вдарили по Росії. За різними оцінками, РФ за 4 роки через свою агресію на території України втратила 10% ВВП.

"Інфляція – вище прогнозу, зростання ВВП – нижче, реальні доходи громадян, якщо й виросли, то на десяті частки відсотка. Уряду поки доводиться починати з низького старту", – відзвітував про підсумки 2018 року голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін. Так, за підсумками минулого року офіційний прогноз за рівнем інфляції становив 2,7%, а реальний рівень досяг 4,2%. У той же час ВВП замість запланованих 1,6% зріс лише на 1,5%.

Проблеми також визнали і в профільному міністерстві. Як заявили в Мінекономрозвитку РФ, через санкції, заборони валютних операцій для держбанків інфляція перевищить офіційний прогноз у 3,4%, а вартість долара може бути 70 руб/$.

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"Введення нових санкцій, таких як заборона на купівлю держборгу, обмеження за доларовими операціями, відключення від системи SWIFT, можуть зробити шанси на зростання інвестицій у російську економіку ще більш примарними", – пояснив ректор Російської економічної школи Рубен Ениколопов.

Поки Росія продовжує військові дії проти України і проявляє акти агресії в різних куточках світу, страждати від цього будуть усі росіяни. І в першу чергу результат санкцій відчувають на собі середньостатистичні росіяни: падінням реального рівня доходів, уповільненням економіки, а значить, і плачевною ситуацією з робочими місцями і рівнем зарплат.

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