В Украине новым руководителем НБУ хочет стать глава его совета Богдан Данилишин. Экономист уже несколько лет безуспешно пытается попасть в кресло "главного банкира", а сейчас имеет на это все шансы.

Действующий глава Нацбанка Яков Смолий по закону должен "править" банковской системой до 2025-го, его поддерживают и в МВФ, но ни Офис президента, ни Совет НБУ с таким раскладом не согласны.

О том, есть ли шансы у Данилишина пойти на повышение и к чему это может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

Богдан Данилишин – новый Смолий?

Источники OBOZREVATEL рассказывают: в Офисе президента было четыре кандидатуры на должность главы Нацбанка. Из Совета НБУ – Богдан Данилишин и Елена Щербакова. Но последним уже удалось договориться. Если Богдан Михайлович займет кресло Смолия, то Щербакова сможет перебраться в кабинет Екатерины Ражковой (первый замглавы).

С одной стороны, у Богдана Михайловича действительно есть опыт и компетенция руководить таким важным органом. Он умело угождал каждой власти, с которой работал.

Глава Совета НБУ Данилишин может занять новую должность НБУ

Он был рад работе с Юлией Тимошенко, восхищался успехами Сергея Арбузова, хвалил результаты работы правительств при Петре Порошенко и видел огромные перспективы в победе Владимира Зеленского.

С другой же стороны, есть опасность, что на него легко смогут влиять представители власти или отдельных групп.

Главный плюс Данилишина – ПриватБанк

Козырь в рукаве Богдана Михайловича – его позиция по ПриватБанку. Если Смолий категорически против возвращения банка бывшим собственникам или какой либо компенсации за его национализацию, то у Данилишина очень гибкая позиция. А, значит, у него есть поддержка у той части Офиса президента и "Слуги народа", которые разделяют позицию прошлых собственников "Привата".

В Центробанке публично комментировать конфликт с Данилишиным отказываются, но не для записи открыто говорят: камнем преткновения стал бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский. Мол, глава Совета НБУ открыто его поддерживает, а регулятор – наоборот, судиться и обвиняет в хищениях.

Обвинения в связях с Коломойским так часто повторялись из разных сторон, что Богдану Михайловичу пришлось ответить. "Я отвергаю любые обвинения в свой адрес как главы Совета НБУ по связям с экс-владельцами Приватбанка, как и обвинения в том, что большинство Совета НБУ действует не в интересах государства", – заявил он.

При этом Данилишин неоднократно говорил, что с Игорем Коломойским нужно договариваться, а "Приват" могут вернуть бывшим собственникам.

Данилишин выступает за диалог с Коломойским ЭП

Данилишин считает, что ПриватБанк могут вернуть бывшим собственникам Главком

Что интересно, примерно такие же месседжи в своих интервью озвучивает и сам бизнесмен. Мол, государство должно с ним вступить в диалог и решить, каким образом будут компенсировать потери из-за национализации его банка.

Попытка №2. Не получилось при Порошенко, получится при Зеленском?

Богдан Данилишин работает в совете НБУ еще с 2016-го, а уже в 2017-м он был одним из главных претендентов на должность главы ведомства. Тогда Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и ее место оказалось вакантным.

На тот момент президент Петр Порошенко рассматривал несколько кандидатур, среди которых был и Данилишин (он же и рекомендовал его в совет). "Я знаю из кандидатов только Богдана Данилишина, человека очень профессионального, и я бы поддержал его", – заявил на тот момент член Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат, в комментарии "Слово и Дело".

Договориться о назначении Данилишина не удалось и парламентарии согласовали кандидатуру Якова Смолия, он и стал руководить Нацбанком. Глава НБУ избирается на 7 лет (то есть он должен работать до 2025-го), но сразу после назначения Зеленского, еще в прошлом году, начали ходить слухи, что Офис президента выбирает нового регулятора.

Отметим, о политической независимости говорил и сам Данилишин, когда еще хвалил руководство Центробанка. В 2017-м он писал, что регулятор работает "в целом эффективно".

Данилишин поддерживал НБУ nv.ua

Теперь же пишет, что с 2014-го из-за НБУ в Украине – финансовая нестабильность. Более того, он открыто выступает за отставку Якова Смолия.

Данилишин изменил свое мнение о работе НБУ facebook.com/profile.php?id=100002184378189

Данилишин выступает за отставку НБУ facebook.com/profile.php?id=100002184378189

Взгляды Богдана Михайловича, вероятно, изменились после того, как появился шанс занять более высокую позицию и самому управлять банковской системой. В самом НБУ также говорят о том, что глава Совета политически ангажирован, не вдаваясь в детали.

Что известно о Данилишине: похвала власти и розыск

Власть. Богдан Михайлович появился на политической арене в 2007-м, во время второго премьерства Юлии Тимошенко его назначили министром экономического развития. На своей должности он проработал три года.

Во время работы в Кабмине и после своей отставки он хвалил Юлию Владимировну. "Юлия Тимошенко является тем национальным лидером, который может объединять оппозиционные силы на ближайшую и отдаленную перспективу", – говорил он в интервью "Радио Свобода" уже после своего увольнения в 2011-м.

В 2012-м, уже после своего бегства в Чехию (об этом позже) крайне позитивно оценивал работу вице-премьера Кабмина Николая Азарова Сергея Арбузова (сейчас оба находятся в розыске и по данным СМИ скрываются от правосудия в России).

"Могу только поздравить решения Президента Украины о назначении Сергея Арбузова Первым вице-премьер-министром Украины. В нынешних условиях на этом посту нужен человек с широкими международными связями, авторитетом в финансовых и банковских кругах мира, равноудалена от всех олигархических структур. Считаю, что Арбузов зарекомендовал себя положительно как Председатель Национального банка Украины ", – написал Данилишин на своей странице Facebook.

В 2016-м назначить Богдана Михайловича на должность члена совета НБУ рекомендовал на тот момент Петр Порошенко. О нем он также высказывался крайне позитивно. А когда каденцию прошлого главы государства закончилась, он также позитивно оценил и ситуацию в экономике, которую оставили новой власти. "Следующее правительство имеет достаточный запас прочности, который оно сможет использовать для того, чтобы развивать или хотя бы не потерять те позиции, которые были сформированы прошлыми правительствами", – подчеркнул глава совета НБУ. Видел перспективу Богдан Михайлович и в Зеленском. Мол, перед Украиной открылись новые возможности для трансформации экономики.

Данилишин видел перспективы в победе Зеленского НВ

К слову, даже будучи беженцем в Чехии, действующий глава совета НБУ не позволял себе резких высказываний в адрес Виктора Януковича. В своих интервью он признавался, что писал ему письма и лично знаком с политиком с 2000 года. "В это время я был руководителем разработки программы научно-технического развития Донецкой области, а Янукович был губернатором. В свое время Виктор Федорович защищал свою докторскую диссертацию в нашем институте – и я был в комиссии", – цитирует слова Данилишина УП.

Розыск. В 2010-м Генеральная прокуратура начала расследовать закупки министерства экономического развития под руководством Данилишина. Тогда силовики пришли к выводу, что: "используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Богдан Данилишин помогал должностным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств".

В отличие от своей бывшей начальницы Юлии Тимошенко, свою правоту экономист доказывать не стал и сразу же сбежал в Чехию.

О том, займет ли Богдан Данилишин новое кресло в НБУ, станет известно уже в ближайшие месяцы. Однако уже сейчас можно утверждать: законно уволить Якова Смолия не получится, а отсутствие жесткой позиции у Данилишина вызывает обоснованный вопрос: сможет ли он сохранить независимость работы регулятора.

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