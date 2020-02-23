"Повернемо в 5 разів більше": екс-прем'єр про держборг України

Україна реструктуризувала свій державний борг на невигідних умовах, у результаті міжнародним кредиторам виплатять у 4-5 разів більше тієї суми, яка була реструктуризована.

Про це заявив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах. На його думку, фінансова безпека України перебуває під великою загрозою.

"Це дуже серйозна тема. На мій погляд, вона може оцінюватися як великомасштабна фінансова афера. Я сподіваюся, що умовами реструктуризації зовнішнього державного боргу, який був реструктуризований за методами на той час міністерки фінансів Наталії Яресько, зацікавляться наші антикорупційні і правоохоронні органи", – зазначив Кінах.

За його словами, умови реструктуризації "порівняно з іншими прикладами у світі були дуже негативними і не відповідали національним інтересам України".

"Головна проблема, за умовами реструктуризації Яресько, у ВВП-варрантах – це премія тим кредиторам, які погодилися на реструктуризацію державного боргу України. Умови цієї премії безпрецедентні, вони створюють загрозу економічному зростанню України. В умовах чітко зафіксовано, що коли ВВП України буде рости більше, ніж на 4% на рік, то 40% приросту ВВП ми повинні віддати відповідно до умов ВВП-варантів кредиторам", – пояснив колишній глава Кабміну.

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Кінах нагадав, що в презентованій програмі нинішнього уряду заплановано зростання ВВП на 40%.

"Це 8% на рік. Коли ми перерахуємо ці 8% на рік на умови повернення за ВВП-варрантами нашим кредиторам 40% приросту ВВП, то ми повинні будемо повернути в 4-5 разів більше за ту суму, яка була реструктуризована", – підкреслив він.

"Цим треба зайнятися не тільки правоохоронним органам, але і президенту, тому що це питання зачіпає нашу фінансову безпеку... Треба зафіксувати подальший сценарій – або ми виходимо на переговори з кредиторами і міняємо ці умови, або ми достроково їх викуповуємо, не чекаючи, поки наш ВВП буде рости більше 4% на рік. Рішення треба приймати в дуже стислі терміни", – додав політик.

delo.ua

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