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30 вересня • оновлено в 19:10
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"Потрібно $50 млрд": Гончарук розповів, як Україна підніматиме ВВП

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Щоб ВВП України за 5 років зріс на 40%, в країну треба залучити близько $50 млрд інвестицій.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу у понеділок, 30 вересня. За його словами, піднімати економіку його уряд збирається за "грузинською моделлю". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми підтверджуємо, що протягом п'яти найближчих років (і ми вважаємо цю ситуацію реальною і ставимо перед собою таку амбіцію) прийдемо до ситуації, коли наша економіка виросте на 40%. Для цього необхідно залучити десь $50 млрд інвестицій", – сказав Гончарук.

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За його словами, це досяжна цифра, що демонструє досвід інших країн. Як приклад він навів Грузію.

"Якщо пропорцію скласти, то це реально з нашими розмірами економіки. Нам треба створити багато робочих місць, щоб людям було куди повертатись. Треба, щоб люди поверталися і працювали тут. Ми ставимо собі завдання створити мінімум 1 млн робочих місць. Це не означає, що держава за свої гроші будуватиме заводи у кожній області. Ми повинні створити умови, щоб інвесторам було цікаво заходити в Україну і створювати тут робочі місця, розміщувати тут своє виробництво", – сказав Гончарук.

"Потрібно $50 млрд": Гончарук розповів, як Україна підніматиме ВВП

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% у наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щороку збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, у 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А у 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% на рік.

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Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
ВВП
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ВВП Грузии на душу населения 4000 долларов. Украине есть, куда стремиться!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А 20 лярдов не спасут отца украинской демократии?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вы прослушали передачу про "Нью-Васюки"
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