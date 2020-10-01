Посол Росії висунув свою версію, навіщо США вводити санкції проти "Північного потоку-2"

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що США вживають заходи проти будівництва і запуску "Північного потоку-2", щоб "змусити РФ заплатити за незалежну зовнішню політику".

Таку версію він озвучив 30 вересня, передає видання Freenews. За його словами, країни ЄС змушені купувати дорогий скраплений природний газ замість дешевого газу, який може надати Росія.

"Справа в тому, щоб змусити нас платити за нашу незалежну і впевнену зовнішню політику", – сказав Антонов. Він також додав, що не варто чекати від США серйозних змін в економічному співробітництві і політичній сфері. Курс залишиться незмінним незалежно від того, хто буде на чолі Білого дому.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

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