Посилення правил для ФОП: Насіров виступив із зустрічною пропозицією

В Україні заходи з посилення контролю за оборотом фізичних осіб-підприємців (ФОП) будуть ефективні лише в комплексі з загальним зниженням податків.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив народний депутат України 8-го скликання, голова Державної фіскальної служби України (2015-2019) Роман Насіров, оцінюючи законопроект, який зобов'язує ФОП використовувати реєстрацію розрахункових операцій (РРО).

"Почали лунати розмови про те, що будуть для ФОПів більш жорсткі умови, буде РРО на абсолютно всі операції. Це важливо робити, але це треба робити в комплексі, щоб люди знали – нам не лише зробили більш жорсткі умови. Вони відчувають начебто тиск на себе. Ті люди, які дійсно працюють у своїй категорії, мають оборот, не зловживають цими можливостями, так чи інакше показують свої обороти і платять податки – у вас все гаразд. Це для того, щоб не було зловживань", – підкреслив екс-глава ДФС.

"А в той самий час були ініціативи щодо зниження податків... Треба ці дві речі робити разом, одночасно. Я думаю, що це давно вже назріло – знизьте податки, особливо податок на доходи фізичних осіб. Треба знизити податок на доходи для компаній, нарешті запровадити податок на виведений капітал, щоб гроші можна було інвестувати. А поруч з цим можна сказати – а тут ми запроваджуємо додатковий контроль, щоб не було зловживань. Тоді це буде зрозуміло", – пояснив він.

За словами Насірова, такі заходи сприятимуть детінізації економіки, оскільки вона "сама по собі не відбудеться".

"Якщо ми бачимо, що ти піднімаєш податки для того, щоб нібито в бюджеті доходи з витратами сходилися, то воно не завжди має той зворотний зв'язок. Іноді треба їх знизити, і тоді за рахунок детінізації ти отримаєш навіть набагато більше, ніж очікував", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість у Верховній Раді ухвалила за основу законопроект, який зобов'яже ФОП вести облік, використовувати РРО або спеціальні додатки на смартфоні. Це дозволить дізнатися, який реальний оборот у бізнесу і чи мають вони право перебувати на єдиному податку і сплачувати до бюджету мізерні суми.

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