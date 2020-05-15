Попит упав на карантині: стало відомо, на скільки менше українці стали використовувати електроенергії

Під час карантину українці стали споживати на 10% менше електроенергії, ніж це було раніше.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером". За її словами, через це виникла необхідність збалансувати генерацію електроенергії, щоб вона відповідала реальному попиту.

"На сьогодні дійсно був зроблений перший крок – це оновлений енергетичний баланс. Чому це потрібно було зробити? Внаслідок карантину, внаслідок стрімкого зниження споживання, а воно на 10% зменшилося. Електроенергія – це продукт, який на склад не покладеш. І його потрібно виробляти рівно стільки, скільки споживається. Тому нам було потрібно збалансувати саме генерацію згідно реального попиту. Ми виходили з того, щоб забезпечити безпеку поставок електроенергії нашим споживачам", – заявила Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Буславець заявила, що в Україні один із найнижчих тарифів на електроенергію для промисловості і споживачів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!