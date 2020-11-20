Змінивши постачальника газу, можна заощадити до 40%, – директор ГК "Нафтогаз України"

За чотири місяці з моменту відкриття ринку кількість компаній постачальників газу для населення збільшилася з 37 до 56. У листопаді різниця в ціні на газ між окремими постачальниками досягла майже 3 грн. Із ростом цін вона знову буде рости, а разом із нею – і кількість споживачів, які бажають змінити постачальника. Але все-таки далеко не всі українці знайомі з реаліями нового ринку. Про те, як формується ціна на газ, що дає населенню відкриття ринку газу і яких помилок варто уникати під час зміни постачальника – розповідає в інтерв'ю OBOZREVATEL директор газопостачальних компаній "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

– В умовах вільного ринку істотно зросла ціна газу для населення, що обурило багатьох споживачів. Від чого залежать ці ціни?

– Ціна на газ для населення має кілька складових. Перше – оптова ціна газу, за якою постачальники його купують, добувають або імпортують із Європи. Друге – вартість транспортування. Є також націнка постачальника, яка повинна дати йому можливість удосконалювати сервіс, відкривати центри обслуговування, контакт-центри та заробляти. Націнка газопостачальних компаній "Нафтогаз України" – приблизно 6%. Зараз нам цього вистачає. Інші компанії формують ціну по-своєму.

– Разом із ростом цін на газ зростає і різниця в ціні між постачальниками. На листопад між найдешевшим і найдорожчим постачальником різниця майже в 3 гривні, чому так багато?

– Це вже питання до кожного постачальника. Чи готувалися вони до опалювального сезону? Купували чи газ заздалегідь? Чи укладали вигідні контракти? Чи давали передоплату? Є дуже багато факторів, на які впливає постачальник для формування свого ресурсу на опалювальний період. У цей період газ дорожчає. Якщо в постачальника немає тривалого контракту – він буде купувати газ дорожче, відповідно, це позначиться на ціні для населення.

– А яких тарифів населенню варто чекати взимку?

– В опалювальний період вартість газу традиційно зростає, в міжопалювальний – падає. Чи буде ціна рости в грудні? Точно сказати не можу. НАК "Нафтогаз України", у якого ми купуємо газ, озвучує для нас оптову ціну десь 23-25 числа. Але з тих тенденцій, які я бачу зараз, ціна, найімовірніше, не буде сильно відрізнятися від листопадової, тому що ринки зараз досить стабільні. Не можу назвати точну вартість газу для споживача, але навряд чи вона буде динамічно зростати. Це те, що стосується нашої компанії. Щодо інших постачальників сказати не можу, у кожного своя політика ціноутворення.

– Чи можуть споживачі якось заощадити в опалювальний період?

– Є дві складові економії: на споживанні або на ціні. Насамперед потрібно з'ясувати, чи немає зайвої витрати газу. Якщо у вас приватний будинок, ви повинні розуміти: чи енергоефективний ваш котел або він потребує заміни. Будинок ще можна утеплити, поміняти вікна. Але ці поради – індивідуальні для кожного житла. Аналізувати, які заходи потрібні в конкретному випадку, повинен фахівець. По-друге, до 40% можна економити і на ціні. Зараз усі постачальники пропонують різні ціни, місячні або річні тарифи, депозити (коли ви можете купити собі наперед визначений обсяг газу). Залежно від свого споживання клієнт може вибрати найбільш вигідну пропозицію. Наприклад, у нас є місячна і річна ціна. Річна – це коли ви фіксуєте ціну газу на весь рік і не залежите від коливань ринку. У листопаді вартість газу за річним тарифом – 6,45 грн/м куб. Ви позначаєте, який обсяг газу споживаєте за рік, ми ділимо це на 12 частин, і кожен місяць ви платите рівними частинами. У кінці року робимо звірку. Якщо перевищили ліміт – доплачуєте, якщо спожили менше – ми повертаємо частину грошей.

– Річний тариф – це новий варіант взаємодії у сфері комунальних послуг. Наскільки він зараз затребуваний?

– Приблизно 35% клієнтів, які перейшли в нашу компанію з відкриттям ринку, використовують саме цей тариф. Це не мало. Ціна газу з вересня росла. Люди розуміли, що газ буде дорогий, і фіксували тариф. Це нормальна ситуація, яка дозволила людям купувати газ дешевше. У жовтні, наприклад, можна було зафіксувати ціну на рівні 5,24 грн/м куб. Якщо порівняти з тим, що у більшості газзбутів у листопаді ціна більш ніж 8 грн/м куб., це хороша економія.

– А наскільки легко зараз змінювати постачальника?

– По-різному. Зміна постачальника складається з двох частин. Перша, найбільш болюча для нас, – це ідентифікація клієнта. На жаль, у нас у країні немає єдиної клієнтської бази споживачів газу, тому процес ідентифікації займає 95% процедури переходу. Якщо ви надіслали нам весь пакет документів через наш сайт – паспорт, ІПН, право власності на квартиру, останню квитанцію від постачальника і заяву про приєднання (це повинен робити власники житла або довірена особа) – то перехід займе 5-7 робочих днів. Якщо ж ви надсилаєте документи протягом 10 днів по одному, то перехід буде тривати до 21-го дня. Коли клієнт надсилає заяву на приєднання через сайт "Приват24", а всі інші документи там уже є – це займе 3-5 днів. Під час заповнення заяв у Приват24 важливо, щоб це робив власник житла.

– Чи правда, що процес переходу зараз додатково затягується через велику кількість заявок?

– Певною мірою. Для розуміння, якщо заяви прийшли з повним набором документів – максимум через тиждень постачальник буде змінений. Але 40% клієнтів надсилають нам тільки частину документів, наприклад, тільки паспорт, навіть без заяви. Ще через три дні людина може надіслати ІПН, ще через 7 днів – інші документи. Бувають проблеми з правом власності. У 40-50% клієнтів немає підтверджувальних документів або вони не в належному вигляді. Тому приєднання може тривати довше. Спочатку ми робили перехід за один день. Але зараз до нас приходить більш ніж 6000 заяв на день. Ідентифікація – це дуже складний процес. Але ми вже нарощуємо обсяги оброблення заяв, доавтоматизуємо всі процеси до кінця року і, незважаючи на кількість заяв, вийдемо на автоматичне оброблення пакетів документів за 5 днів. Загалом із початку серпня до нас уже перейшли понад 40 000 клієнтів.

– Чи можна спростити процес ідентифікації?

– Необхідно створити єдиний data-хаб 12 мільйонів клієнтів із їхніми EIC-кодами, паспортами, ІПН, підтвердженнями власності. Коли таке інформаційне сховище буде створено, постачальнику потрібно буде тільки звернутися до нього з заявкою і постачальнику підтвердять, що конкретна людина – дійсно власник квартири. Це займе три хвилини. Таке рішення вимагає часу. Поки ж є пропозиція створити проміжний механізм щодо спрощення ідентифікації клієнта. Звернулися до НКРЕКП, щоб усі облгази (які займаються розподілом газу) на квитанціях клієнта розміщували цифрову інформацію про нього. Тоді постачальник зможе відсканувати цей цифровий код і отримати відразу всю інформацію про клієнта. Але поки облгази в цьому не зацікавлені. Ми бачимо це за деякими їхнім діям. Наприклад, зараз для зміни постачальника клієнтові потрібен EIC-код. Його повинні розміщувати на платіжках за доставку газу. Часто облгази розміщують такий код на відривній частині. До того ж деякі компанії прибрали ці коди з особистих кабінетів на сайтах.

– Чи відомі вам інші випадки зловживань з боку облгазів? І що робити громадянам, щоб обстояти свої права?

– З початку процедури відкриття ринку облгази максимально не сприяли. До наші нові клієнти приїжджали їхні працівники, перевіряли лічильники. Але зараз вони вже не пручаються. Розуміють, що НКРЕКП буде застосовувати до них заходи. Єдине, що вони роблять далі – приховують як можуть інформацію від клієнта. Її не друкують на платіжках, не завжди охоче надають у контактному центрі. Ми відразу розуміли, що буде така ситуація, але це не зупинить процес переходу. Люди зрозуміли, що можуть користуватися своїм законним правом на вибір постачальника газу.

– За законом усі громадяни до 2021-го року повинні встановити лічильники газу. Але поки вони є далеко не у всіх і частина споживачів принципово не хоче їх встановлювати. Чи можуть такі користувачі, які не ведуть облік свого споживання, змінити постачальника?

– Якщо немає лічильників, споживання розраховується за нормами, які встановлюють облгази. Ми, як постачальник, не маємо до цього відношення. Під час розглядання заявки від потенційного клієнта для нас не відіграє ролі, є у людини лічильник чи ні. Дані про споживання газу нам надає облгаз.

– Ще у вересні "Нафтогаз" анонсував можливість укладати договори на постачання не тільки через інтернет, а й через відділення "Ощадбанку", "Приватбанку" і "Укрпошти". Зараз таке партнерство працює з банком ПУМБ, куди можна безпосередньо прийти і подати документи, а з "Приватом" договори можна укладати через "Приват24". Як щодо інших анонсованих партнерств? Можливо, до кінця року заплановано інші партнерські програми?

– Зараз у нас два великих канали комунікації з клієнтами: наш сайт і сайт "Приват24". Ще є кілька партнерів-агентів. Вони ходять по домівках, продають, наприклад, страховки і наш продукт. Також є партнерська програма з ПУМБ – у відділеннях цього банку на заході і півдні країни можна подати заяву і документи на під'єднання до газопостачальних компаній "Нафтогаз України" також у нас в інтеграції великий державний банк. Ведемо переговори ще з кількома логістичними партнерами. Думаю, до кінця року ми це партнерство фіналізуємо.

– Ринок газу існує вже четвертий місяць. Коли його створювали, йшлося про те, що завдяки конкуренції за споживача відбудуться якісні зміни в наданні послуг. На вашу думку, вже можна назвати ринок газу для населення конкурентним? І чи є якісні зміни, які можна відзначити?

– Звичайно. Для мене все дуже прозоро. Ми бачимо це на прикладі статистики цін. Більше половини ринку, старі газзбути, продають газ по 8,80 грн/м куб. А близько 15 нових компаній, зокрема й наша, продають газ від 6,20 грн/м куб. до 7 грн/м куб. Різниця в ціні – до 40%. І не тому, що хтось демпінгує, а тому, що щось частина компаній хоче на клієнтах, які досить інертні, заробити більше. Думаю, через рік-два інфраструктура ринку і структура продажів кардинально зміняться.