Половину всіх робочих місць в сфері туризму закриють в 2020-му – звіт

Нові дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC) показують, що, незважаючи на невелике поліпшення з червня, 174 млн робочих місць в сфері подорожей і туризму можуть бути втрачені в 2020 році, якщо перешкоди для глобальних подорожей збережуться.

Згідно зі звітом WTTC про економічний вплив за 2020 рік, на подорожі та туризм припадає 1 з 10 робочих місць (всього 330 мільйонів), що дає 10,3% внеску у світовий ВВП і створює одне з чотирьох нових робочих місць. Таким чином, тільки за поточний рік може бути скорочені близько 50% робочих місць у сфері.

"Оскільки обмеження на поїздки по всьому світу залишалися в силі протягом літніх місяців, за нашими оцінками, кількість втрачених робочих місць збільшилася з 121 млн до 143 млн. Усього за чотири місяці наше дослідження показало, що ще 22 мільйони робочих місць по всьому світу знаходяться під загрозою. Це жахливі новини, і зараз нам потрібні скоординовані міжнародні дії", – говорить Глорія Гевара, президент і головний виконавчий директор WTTC.

Тривалі обмеження на поїздки також можуть позбавити 4,7 трильйона доларів вкладу сектора у світовій ВВП, що еквівалентно втраті 53% в порівнянні з 2019 роком.

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