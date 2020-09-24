Чи поховають США "Північний потік-2": відомий експерт назвав умови зупинки проєкту

ЄС через позицію Німеччини не зможе ухвалити єдині санкції проти проєкту "Північний потік-2", однак санкції США здатні зупинити як будівництво, так і роботу газопроводу.

Про це в інтерв'ю DW розповів експерт зі Східної Європи Герхард Манготт. За його словами, все буде залежати від того, чи вдасться Конгресу США ухвалити санкції проти німецького порту Зассніц ще до того, як прокладку решти шести відсотків труб буде завершено, або тільки після цього.

"Тож будівництво газопроводу може бути закінчено, незважаючи на перешкоди. Питання в тому, чи вдасться на тлі санкцій США почати його експлуатацію і чи накладе Вашингтон санкції на підприємства, які отримують газ із цього газопроводу і хочуть продавати його на європейському ринку", – розповідає експерт.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

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