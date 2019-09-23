Новий пенсійний вік в Україні: вчена назвала наслідки

Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яке розглядатиме Верховна Рада, може збільшити дефіцит Пенсійного фонду.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розказала старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко. За її словами, якщо зараз відтермінувати підвищення пенсійного віку для жінок, за рік з'явиться біля 1 млн пенсіонерів.

"У цьому році жінки вже йдуть на пенсію у 59 років. У 2021 вони вже виходили б у 60 років. Підвищення майже вже закінчилось. Тобто якщо зараз повертати 55 років, то у нас буде одразу велика кількість людей, що підуть на пенсію. Це жінки 55, 56, 57, 58 років. Може бути до 1 млн пенсіонерів за рік", - розповідає Ткаченко.

Відтермінування підвищення пенсійного віку для жінок може стати великим навантаженням на Пенсійний фонд

До 2 мільйонів жінок зможуть претендувати на пенсії з 55 років, розповідає експертка. За її словами, через різкий скачок у виплатах збільшиться дефіцит пенсійного фонду.

"Якщо повернути пенсійний вік з 55 років, вийдуть нові покоління, а ті, що вийшли минулого року, будуть вимагати компенсації. Це буде велика кількість грошей – до 2 млн людей можуть претендувати за пенсії з 55 років. Буде велике навантаження на пенсійну систему", - каже Ткаченко.

Пенсійний вік підвищують не тільки з питань економії, а ще й для збереження працездатного населення, розповідає Ткаченко. Якщо пенсійний вік знизити, то не буде кому працювати, вважає експертка.

"В цьому немає ніякого сенсу. Якщо всі підуть на пенсію, буде швидке скорочення людей працездатного віку. Видатки на виплати пенсій істотно збільшаться. А надходження на всі види страхування різко зменшаться. Це подвійний удар на Пенсійний фонд і бюджет", - уточнює Ткаченко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

Верховна Рада України розгляне законопроєкт №0927, який може відтермінувати підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року.

З 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щороку його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся