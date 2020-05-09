Подорожчання нафти рекордно зміцнило рубль: який курс долара в Росії

У Росії за останній тиждень рекордно зміцнився рубль. Вартість долара на Московській біржі знизилася на 2,32 рубля – з 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Це сталося на тлі подорожчання нафти.

Вартість євро впала на 3,25 рубля – з 82,83 руб./євро до 79,58 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Біржа радить спекулянтам продавати іноземну валюту.

Падіння вартості долара за тиждень

Падіння вартості євро за тиждень

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 9 травня, такий:

долар – 73,87 рублів;

євро – 80,00 рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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