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9 травня • оновлено в 13:57
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Подорожчання нафти рекордно зміцнило рубль: який курс долара в Росії

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У Росії за останній тиждень рекордно зміцнився рубль. Вартість долара на Московській біржі знизилася на 2,32 рубля – з 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Це сталося на тлі подорожчання нафти.

Вартість євро впала на 3,25 рубля – з 82,83 руб./євро до 79,58 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Біржа радить спекулянтам продавати іноземну валюту.

Падіння вартості долара за тиждень

Падіння вартості долара за тиждень

Падіння вартості євро за тиждень

Падіння вартості євро за тиждень

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 9 травня, такий:

  • долар – 73,87 рублів;

  • євро – 80,00 рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
рубль євро долар курс валют Новини Росії
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