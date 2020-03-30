Податкова завдяки боротьбі з контрабандою перевиконала план по акцизу на горілчані на 20%

Надходження до загального фонду держбюджету з акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП) вже сьогодні становлять 541,4 млн грн, що на 19,2% (+87,3 млн грн) більше надходжень усього березня 2019 року. При цьому, індикативні показники за березень уже перевиконано на 18,3% (+83,8 млн гривень).

Про це інформує ДПС. Так, як наголосили у податковій, станом на 30 березня індикативні показники з акцизного податку з ЛГП за І квартал уже виконано на 100,9% (+11,1 млн грн).

"Посилення контролю за виробництвом лікеро-горілчаної продукції плюс системна боротьба з контрафактним алкоголем у роздрібній мережі, яку ми вели протягом останніх трьох місяців, дали результат. Заходи, проведені податковою разом з правоохоронними органами та місцевою владою, привели до стрімкого збільшення бюджетних надходжень від акцизного податку", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Сергій Верланов

"Детінізація ринку горілчаних виробів важлива не тільки з точки зору наповнення бюджету. Адже виробництво та торгівля контрафактом – це ще й пряма небезпека для здоров’я споживачів", – наголосив очільник податкової.

Повідомляється, що з моменту свого створення у грудні 2019 року Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби розпочав системну боротьбу з нелегальним виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції (ЛГП). Як результат, значно зросли надходження до бюджету акцизного податку від ЛГП.

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