Податкова в Україні перевиконала план із надходжень, незважаючи на падіння ВВП

В Україні, незважаючи на падіння ВВП в першій половині 2020 року, Державна податкова служба (ДПС) перевиконала план із надходжень до бюджету. За травень-серпень вдалося не тільки компенсувати відставання, яке утворилося за січень-квітень, але й досягти перевиконання індикатива.

Про це йдеться в звіті ДПС. Зокрема, індикатив становив 337,8 млрд грн, а вдалося зібрати 355,7 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

ВВП за першу половину 2020 року – мінус 6,5%;

зростання сукупних надходжень платежів, які контролюються ДПС, – плюс 10,8%;

індикатив (січень-серпень 2020-го) – 337,8 млрд грн;

фактично виконано – 355,7 млрд грн;

перевиконання – 17,8 млрд грн.

Порівняно з минулим роком вдалося досягти зростання 17,3%. "Тобто в травні-серпні не тільки усунуто відставання, допущене за січень-квітень у сумі 11,7 млрд грн, але й досягнуто значне перевиконання індикатива за січень-серпень у розмірі 17,8 млрд гривень", – пояснюють у ДПС.

Податкова перевиконала план ДПС

ПДВ за січень-серпень перевиконали на 20,5 млрд грн (38,3%). Порівняно з минулим роком це в 1,4 рази більше.

Податкова перевиконала план із ПДВ ДПС

У серпні індикатив перевиконано на 14 млрд грн (33,2%). Вдалося зібрати 53,6 млрд грн, тоді як індикатив встановлений у розмірі 42,3 млрд. Зокрема, ПДВ зібрали на 9,2 млрд грн більше (у 2,7 рази більше за індикатив).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підрахунками Державної рахункової палати, Україна в першому півріччі 2020-го не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.

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