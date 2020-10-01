Податкова в Україні перевиконала план і компенсувала відставання за перше півріччя

В Україні, незважаючи на падіння ВВП в першій половині 2020 року, Державна податкова служба (ДПС) перевиконала план по надходженнях до бюджету. За травень-вересень вдалося не тільки компенсувати відставання, яке утворилося за січень-квітень, а й досягти перевиконання індикативу.

Про це йдеться в звіті ДПС. Так, индикатив становив 360,9 млрд грн, а вдалося зібрати 387,3 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

ВВП за першу половину 2020 року – мінус 6,7%;

зростання сукупних надходжень платежів, які контролюються ДПС – плюс 11%;

индикатив (січень-вересень 2020 го) – 360,9 млрд грн;

фактично виконано – 387,3 млрд грн;

перевиконання – 26,4 млрд грн.

Податкова збільшила надходження ДПС

У порівнянні з минулим роком вдалося досягти зростання на 17%. "Тобто в травні-вересні не тільки усунуто відставання, допущене за січень-квітень в сумі 11,7 млрд грн, а й досягнуто значне перевиконання індикатива за січень-серпня в розмірі 26,4 млрд гривень", – пояснюють в ДПС.

ПДВ за січень-серпень перевиконали на 25,7 млрд грн (43,3%). У порівнянні з минулим роком це в 1,4 рази більше.

Показники ПДВ ДПС

надходження ПДВ ДПС

У вересні индикатив перевиконано на 8,5 млрд грн (36,9%). Вдалося зібрати 31,6 млрд грн, в той час як индикатив встановлений в розмірі 23,1 млрд. У тому числі ПДВ зібрали на 5,2 млрд грн більше (в 1,9 рази більше індикатива).

Податкова ефективність ДПС

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підрахунками Державної рахункової палати, Україна в першому півріччі 2020 го не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.