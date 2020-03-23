Податкова: ФОПам не потрібно подавати жодних заяв, щоб звільнитися від сплати ЄСВ у період карантину

Якщо платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) вже здійснив його оплату за березень та квітень 20202 року до набрання чинності закону №533 про підтримку бізнесу на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), такі суми зараховуватимуться податковими органами у рахунок майбутніх платежів.

Про це йдеться в інформаційному листі від ДПС "Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати?".

При цьому, як зазначили у Державній податковій службі, жодних заяв від платників єдиного внеску не вимагається, крім випадків самостйного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за звітний період у Звіті.

Також у податковій наголосили, що протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися санкцї за порушення, пов’язані з електронним адмініструванням ПДВ та акцизного податку, а саме за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, а також за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Повну версію інформаційного листа можна завантажити за посиланням тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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