План щодо бюджету України провалили: не вистачило майже 48 млрд

Державний бюджет України за січень-липень 2020 року виконали всього на 92,2% (мінус 47,8 млрд грн).

Про це йдеться в матеріалах Державної казначейської служби. Митні органи зібрали на 41,1 млрд грн менше, ніж заплановано. Так, до бюджету заклали 184,6 млрд, де це реально вдалося зібрати 143,4 млрд.

Дані Державної казначейської служби Держказначейство

Загальний фонд при плані 616,7 млрд грн виконали всього на 568,9 млрд. Водночас це на 15,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, через недоотримання коштів бюджет не зміг повністю профінансувати видатки. У січні-червні розрив становив 51 млрд грн (9,6%). Зокрема, менше плану проведені видатки на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення − на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуговування державного боргу – на 7,1 млрд грн (10,3%). Менше плану проведені видатки на соціальне забезпечення − на 4,8 млрд грн (2,9%).

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