"Північний потік-2" вже зупинили, нові санкції – додаткові "цвяхи в труну", – аналітик

Російський проєкт "Північний-потік-2" зупинили ще під час першого пакета санкцій США, які стосуються трубоукладачів. Тепер же, поширюючи обмеження на страховиків, американці забивають "додатковий цвях в труну" проєкту.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Кутіхін. "Ми бачимо, що всі санкції, які були призначені вже, і санкції, які анонсуються на 2021 рік, вони виходять з Конгресу, а не від президента. Якщо президент Трамп ще міг гальмувати введення санкцій, я думаю, що Байден проти Конгресу не піде. І все, що має, він буде робити. Знижується гальмування", – розповів він.

Нові санкції проти страхових компаній – "додаткові цвяхи в труну "Північного потоку-2", розповідають в Rusenergy. Мовляв, у світі немає жодного трубоукладача, який зважився б піти проти США. Попадання в санкційні списки може означати кінець бізнесу.

"Зупинили проєкт ще в грудні. Ще перших санкцій було досить, щоб зупинити будівництво. Зараз санкції посилюють: їх поширюють і на компанії, які обслуговують, і на компанії, які страхують. Вони мало що змінюють і фактично це додатковий цвяхи в труну проєкту", – говорить Кутіхін.

"Коли у мене запитують, чи добудують "Північний потік-2", я відповідаю зустрічним питанням: а ви знаєте хоча б одного трубоукладача в світі, який би зважився піти проти США?", – говорить Кутіхін.

Відзначимо, газопровід "Північний потік-2" піде в обхід України. Зараз Росія змушена використовувати українську газотранспортну систему, щоб продавати своє блакитне паливо в ЄС. Якби новий газопровід запустили, Україна могла б втратити мільярди доларів доходів від транзиту. Крім того, країна-агресор повністю б втратила залежність від української ГТС.

Як розповідають в "Нафтогазі", ця залежність – одна з причин, по якій Кремль стримується від масштабної військової агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". При цьому надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.