У Трампа готуються наостанок завдати "смертельного удару" по "Північному потоці-2" – Reuters

Дар'я Дурова Mакроекономіка 22:35, 23.12.2020 Оновлено: 22:51, 23.12.2020

Наприкінець терміну адміністрація президента США Дональда Трампа нібито готується ввести проти "Північного потоку-2" більш широкі санкції, які можуть стати "смертельним ударом" для проєкту РФ.

Про це в середу, 23 грудня, заявило агентство Reuters, посилаючись на трьох анонімних високопоставлених представників Білого дому. Офіційної інформації про нові обмеження поки немає.

Вказується, що санкції нібито схвалені Конгресом і їх можуть ввести в найближчі тижні.

Також Штати закличуть європейських союзників і приватні компанії припинити роботи, які можуть допомогти в будівництві газопроводу.

Додамо, 23 грудня стало відомо, що Трамп наклав вето на схвалений Конгресом проэкт військового бюджету-2021. Цей документ передбачав, зокрема, санкції щодо "північного" і "турецького" газопроводів.

Президент США пояснив цей крок тим, що в нинішньому вигляді проєкт є "подарунком Росії і Китаю", передає Reuters. Крім того, стверджує глава країни, документ не містить найважливіших заходів національної безпеки.

Агенство зазначило, що раніше вето Трампа вводилися в дію завдяки підтримці соратників-республіканців у Конгресі. Цього разу за вето американського глави можуть не проголосувати.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".

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